Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em sete Estados, afirma ANP

São Paulo, 25 - O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em sete Estados nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,37% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Acre (69,71%); Goiás (68,34%); Mato Grosso (65,66%); Mato Grosso do Sul (65,04%); Minas Gerais (68,47%); Paraná (67,80%) e São Paulo (65,73%).