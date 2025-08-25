Topo

Notícias

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em sete Estados, afirma ANP

São Paulo

25/08/2025 08h45

São Paulo, 25 - O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em sete Estados nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,37% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Acre (69,71%); Goiás (68,34%); Mato Grosso (65,66%); Mato Grosso do Sul (65,04%); Minas Gerais (68,47%); Paraná (67,80%) e São Paulo (65,73%).

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Pelo menos 5 jornalistas morrem em ataque de Israel a hospital em Gaza; Ongs denunciam 'apagão midiático'

Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Governo regulamenta compras governamentais de alimentos da MP antitarifaço

Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

Lucy, célebre ancestral humana, é exposta pela primeira vez na Europa

Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza

Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza

'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, pronto para se declarar culpado nos EUA

Israel diz que reduzirá tropas no Líbano se Beirute tomar medidas para desarmar o Hezbollah

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha têm lentidão após problema em estação