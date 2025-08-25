A igreja evangélica não é Bolsonaro nem Lula, diz deputado pastor

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) é um dos políticos evangélicos críticos da postura de Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e alvo de operação da Polícia Federal nesta semana. Ao UOL, o também pastor falou sobre a posição da igreja evangélica no assunto e o atual momento político do Brasil.

'Igreja não é Bolsonaro nem Lula'

Ex-bolsonarista, Otoni afirma que é um deputado conservador e de direita e agora tem criticado o uso da igreja para se discutir política. Para ele, Malafaia envolveu o templo religioso no inquérito da PF que apura tentativa de obstruir o julgamento da trama golpista, que tem como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar disse ainda que os evangélicos, em geral, estão "cansados" do envolvimento das igrejas em brigas políticas.

Colocaram a igreja dentro de um balaio de gato da política e, quando ele [Malafaia] fala que o processo contra ele é uma perseguição, ele coloca a igreja mais ainda nesse balaio. Ainda que a nossa preferência tenha sido Bolsonaro [nas eleições de 2022], a igreja não é Bolsonaro, a igreja também não é Lula. A igreja é o evangelho.

Quando eu critico, estou falando com o povo evangélico que tem sido humilhado pela política. Estou conversando com o campo do crente que não é gado, que é a maioria. Eles querem a polarização de ideias, não a polarização de ídolos, de adoradores de Lula e Bolsonaro.

Não está havendo perseguição religiosa contra o pastor [Malafaia]. Se ele estivesse em um inquérito policial por ter orado, evangelizado em praça, seria perseguição religiosa, mas não é o caso. Em todo o tempo, ele atacou a Suprema Corte.

Apoio ao pastor após operação

Lideranças evangélicas têm publicado notas em defesa de Malafaia desde o dia em que a PF incluiu o incluiu na investigação. Para Otoni, os textos em favor do líder da Assembleia de Deus não são "naturais". O UOL mostrou que, diferentemente do que Malafaia diz, não são todos os pastores que se uniram em favor dele.

A defesa de Malafaia enviou nota à imprensa em que diz repudiar a operação da PF. "Opinião não é crime, e cobrar governantes faz parte da vida democrática. Com mais de 40 anos de vida pública, o pastor Silas Malafaia sempre se pautou pela transparência, coerência e defesa intransigente do Brasil, não se curvando a pressões, e manterá firme sua voz em defesa do povo brasileiro", diz a nota.

Não foi feita nenhuma defesa natural, Todas essas defesas que foram publicadas, eu tenho certeza, foram cobradas. Muitos pastores têm receio de não se manifestar, porque ele [Malafaia] é um homem beligerante.

Influência de Malafaia

Para a Polícia Federal, o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo tentava "instigar" Bolsonaro a quebrar as medidas cautelares impostas pelo STF em julho. Em entrevistas à imprensa, Malafaia nega ter influência sobre o ex-presidente e disse que as conversas mostram sua "independência". Para Otoni, o pastor tem grande poder sobre a família Bolsonaro e, em muitos casos, "é mais político do que quem tem mandato".

Mesmo depois de ter sido xingado [de babaca], o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo dizendo 'tamo junto' para o Malafaia. Ele não fez o mesmo nem para o próprio pai. Isso mostra como o poder de influência dele é forte com a família.

Otoni se refere a um áudio enviado por Malafaia a Bolsonaro, revelado pela PF.

Vem teu filho babaca falar merda e dando discurso nacionalista. Dei um esporro, mandei um áudio para ele de arrombar e disse: 'A próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento'. Falei para o Eduardo.

Malafaia a Bolsonaro, em áudio revelado pela PF