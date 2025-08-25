Topo

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio chega a R$ 5 milhões; confira números

Imagem: Adriano Machado/Reuters
25/08/2025 20h14Atualizada em 25/08/2025 20h57

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2851 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 09-29-36-41-46-47.

12 apostas acertaram cinco números e levam R$ 6.842,90.

635 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 147,78.

13.645 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,43.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 13-22-29-35-43-49.

20 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 3.695,16.

864 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 108,61.

14.873 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,15.

O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 5 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

