Dólar valorizado é o verdadeiro problema de Trump. E do mundo também

Os rios de tinta gastos para tentar encontrar coerência teórica na política tarifária do presidente Donald Trump não foram suficientes. Alguns apontam que é apenas o chamado "business as usual", na base da gestão dos EUA como uma empresa, em busca de "ganhar em todas" no plano das relações entre países.

Contudo, há algo mais sinistro — e muito mais simples — nas investidas aparentemente erráticas de Trump: a sanha para desvalorizar o dólar.

Colunistas do UOL

Sabemos bem que o dólar não é uma moeda comum. A posição dos EUA na geopolítica global confere à moeda norte-americana um status particular. Afinal, uma moeda tem funções muito maiores do que apenas servir de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Moedas sintetizam as próprias economias dos respectivos países, ou seja, o conjunto de relações econômicas que garantem maior ou menor força às nações.

Uma moeda também é uma mercadoria e, como tal, a demanda por motivos puramente mercantis se assemelha muito à lógica das redes sociais. Vale dizer, a moeda é, na verdade, uma rede social, talvez a primeira que surgiu como mercadoria. Para ter claro, existem milhares de sites de compartilhamento de fotos, mas, como todos usam o mesmo, mais e mais pessoas continuam usando. Há milhares de buscadores de conteúdo na internet, mas já que todo mundo usa o mesmo...

O dólar é assim também. Se todo mundo usa a moeda norte-americana como meio de troca e moeda de reserva internacional, há uma demanda cativa por ela, que extrapola o jogo usual das moedas. Esta passa a ter um valor intrínseco, como um bem qualquer. Todas as economias, exceto a dos EUA, vivenciam as implicações diretas da demanda por sua moeda resultante de relações comerciais típicas. Se um país apresenta déficits comerciais relevantes, sua moeda perde força. Se acumula superávits, ela tende a se valorizar.

Esse privilégio exorbitante do dólar tem um lado inegavelmente bom para os EUA; afinal, eles podem consumir do resto do mundo sem maiores problemas, já que todos buscam o dólar e, portanto, naturalmente, desejam financiar os déficits externos dos EUA. No limite, o governo norte-americano pode emitir dívidas sem maiores preocupações. Por sinal, a questão é justamente esta: já que existe uma demanda por dólares em toda parte, o "trabalho" dos americanos é consumir, enquanto o Tesouro emite dívida.

Mas este privilégio tem um custo. De tempos em tempos, algum presidente precisa sacar a machadinha para aparar a trepadeira que cresceu por toda a casa.

Foi assim com Nixon, em 1971, quando mandou às favas a vinculação do dólar ao ouro. Também foi assim com Reagan, que, em 1985, colocou os ministros das Finanças das maiores economias do mundo dentro de um salão no hotel Plaza e induziu a uma apreciação das suas moedas.

Pois bem, isso era para ter sido feito, mais uma vez, durante a crise financeira e econômica de 2008, quando a implosão do mercado imobiliário dos EUA decorreu de uma expansão desmedida da liquidez, fruto da exuberância irracional dos mercados e do privilégio exorbitante do dólar.

Muitos vão se lembrar de que, após o estouro da bolha imobiliária, se estabeleceu a percepção geral de que havia uma guerra cambial em curso, na qual a China não deixava sua moeda se apreciar, evitando assim que o ajuste da economia americana acontecesse de fora para dentro. Os americanos tentaram, sem sucesso, trazer Pequim para o debate.

O Federal Reserve, então, turbinou seu programa de compras de títulos de longo prazo, também conhecido como "Quantitative Easing" (enxurrada de dólares no mundo, por meio da recompra dos papéis), na perspectiva que o excesso de dólares fizesse, na marra, o que o diálogo não permitiu. Eis o desfecho: no final das contas, o dólar não teve alterações relevantes, em que pese ser impossível estabelecer o exercício contrafactual.

Chegamos, assim, ao assunto Trump. Ele herdou, de fato, um problema monumental.

O déficit em transações correntes explica muito bem essa história e o abacaxi a ser descascado. Em 2008, o déficit externo dos EUA havia sido de US$ 174 bilhões, passando a US$ 108 bilhões em 2010, patamar no qual estacionou nos anos seguintes.

Contudo, a partir de 2020, o déficit em transações correntes começou a se deteriorar rapidamente, na esteira da pandemia. Os dados de 2024 são impressionantes: déficit de nada menos que US$ 296 bilhões! Para se ter noção da ordem de grandeza, o PIB do Brasil, em 2024, foi de US$ 2,1 trilhões. Assim, o déficit dos EUA, só em 2024, foi de 14% do PIB brasileiro (com base em dados Federal Reserve de Saint Louis).

O drama não acaba por aí.

Em 2020, o Tesouro americano pagou, só em juros, US$ 521 bilhões de dólares. Em 2024, essa conta já havia saltado para US$ 1,1 trilhão. Em porcentagem do PIB, isso representa 3%, valor similar ao pico anterior, de 1991, durante o governo de Bush (pai) e que só foi resolvido, depois, por Clinton.

A aposta de desvalorizar o dólar via emissão monetária criou um problema sério por dentro das contas públicas dos EUA: a sensibilidade aos juros se tornou mais direta, e elevações na taxa básica turbinam o Orçamento.

Descrito o problema de fundo do modelo econômico americano (e mundial, derivado do próprio acordo de Bretton-Woods, no pós-Segunda Guerra), fica mais claro o desafio de Trump. Ele precisa desvalorizar o dólar para equacionar as transações correntes. Ao mesmo tempo, tem de manter uma demanda por títulos públicos suficientemente alta, sem que os juros disparem, levando consigo todo o Orçamento.

Do ponto de vista macroeconômico, a conta é simples: ou bem se cria inflação para que Washington ganhe via senhoriagem (imposto inflacionário), ou se aumentam as receitas do governo. A terceira via é forçar outros canais de demanda por títulos e, aqui, uma aposta arriscada de Trump pode se estabelecer. O caminho das tarifas insere-se nesse contexto. Evidentemente, a recomendação não seria esta, mas, sim, a promoção de um ajuste fiscal pelo lado do corte de subsídios e gastos públicos em geral.

Sabemos que ele criou o Genius Act, que libera as criptomoedas nos EUA. Talvez ele acredite que a demanda por "stablecoin" de dólares seja tão grande que isso possa criar demanda por títulos norte-americanos. Essa é a aposta arriscada.

De nada adianta Trump taxar todo o mundo em 15% se o dólar subir os mesmos 15%. Vamo-nos entender: o desafio é garantir o contínuo financiamento do déficit externo, em um contexto de contas públicas também deficitárias. A receita obtida com os tarifaços distribuídos por Trump pode desmanchar-se rapidamente no ar, propriedade de tudo que é sólido.

Como vimos, eles precisam desesperadamente desvalorizar sua moeda para ajustar as contas externas. Não é o real que está forte, portanto, mas o dólar que está fraco, e isso é absolutamente essencial para o ajuste da economia americana. A tendência é o dólar continuar a perder força.

Sobre a dívida americana, alguém poderia cogitar que o caminho para os EUA poderia ser o calote, algo hoje absolutamente impensável. Isso só poderia acontecer sob uma visão muito heterodoxa de Trump, caso o ajuste não ocorra como ele deseja e necessita.

Neste caso, deveríamos ficar atentos: o Brasil tem US$ 210 bilhões em títulos norte-americanos. "A arte da negociação" de Trump poderia sugerir mais um movimento inesperado e - aparentemente - maluco.