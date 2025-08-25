Topo

Dirigente do Fed diz que mercados monetários podem sofrer pressão no final do trimestre

São Paulo

25/08/2025 16h48

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta segunda-feira que pode haver alguma pressão temporária em torno da data do imposto e do final do trimestre em setembro, embora o Fed ainda tenha espaço para continuar reduzindo seu balanço patrimonial.

"EUA têm mais espaço para reduzir níveis de reservas", disse Logan, em uma conferência organizada pelo BC do México, acrescentando que o "balanço do Fed deve manter principalmente títulos do Tesouro no longo prazo".

"A medida que os níveis agregados de reservas diminuem, a demanda de curto prazo dos bancos comerciais por reservas provavelmente será maior e menos sensível aos spreads das taxas de juros do que a demanda de longo prazo. Quando um banco central busca atender à demanda dos bancos comerciais por reservas, ele deve decidir se isso significa a demanda de curto prazo ou a demanda de longo prazo, provavelmente menor", apontou a dirigente.

Logan também comentou que espera que haja uso da linha de crédito permanente em setembro, se necessário.

