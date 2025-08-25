Detento de quase 300 kg custa R$ 11 mil por dia e provoca debate na Áustria

Um preso de quase 300 quilos está no centro de uma polêmica na Áustria. O caso, revelado pelo jornal austríaco Heute, tem provocado indignação por causa do alto custo para os cofres públicos.

O que aconteceu

O detento, de 29 anos, é apontado como suspeito de tráfico de drogas em grande escala. Na casa dele, em Viena, a polícia encontrou 45 quilos de maconha, dois quilos de cocaína, quase dois quilos de anfetaminas e mais de 2.000 comprimidos de ecstasy. O advogado de defesa, Philipp Wolm, contesta a acusação. "Meu cliente não teria condições de cometer tais crimes", alega.

O peso do preso gerou problemas logísticos para o sistema prisional. A cama da penitenciária de Josefstadt, onde ele estava inicialmente, não suportou o peso e corria risco de desabar. Por isso, ele foi transferido para a prisão de Korneuburg, que instalou um leito especial feito sob medida.

Os custos para manter o detento impressionam. Segundo o Heute, ele precisa de cuidados médicos e de enfermagem 24 horas por dia, prestados por uma empresa externa. A conta chega a 1.800 euros diários (cerca de R$ 11 mil) — aproximadamente 55 mil euros (R$ 347 mil) por mês. Para comparação, um preso comum custa em média 180 euros (R$ 1.000) por dia ao sistema.

Até os interrogatórios tiveram de ser adaptados. Como cada transporte especial para levá-lo a audiências custaria cerca de 5 mil euros (R$ 31 mil), a Justiça optou por ouvi-lo apenas por videoconferência.

O caso abriu um debate sobre gastos públicos. O porta-voz de segurança do partido de extrema-direita FPÖ (Partido da Liberdade da Áustria, na sigla em alemão), Christian Lausch, criticou duramente a situação em entrevista à imprensa local. "É simplesmente insano — enquanto a população que paga impostos enfrenta cortes massivos na saúde", disse.

Dentro do próprio sistema penitenciário, há questionamentos sobre a viabilidade da prisão. Servidores afirmam que um centro de cuidados especiais poderia ser mais adequado e menos oneroso do que mantê-lo em uma unidade prisional. Resta ainda a dúvida se, caso seja condenado, o detento será considerado apto a cumprir pena em regime fechado, já que suas necessidades médicas continuam a exigir recursos extraordinários.