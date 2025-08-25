Descarrilamento de trem afeta linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM

Um descarrilamento de um trem de manutenção afeta as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM na manhã de hoje.

O que aconteceu

Veículo de manutenção apresentou problema no freio e saiu dos trilhos entre a estação Luz e Palmeiras-Barra Funda da linha 7-Rubi. A linha está com problemas desde o começo da operação, já que os serviços de manutenção são feitos de madrugada.

Os trens da linha 10-Turquesa também foram afetados. Os veículos, que seguiriam até Jundiaí dentro do serviço 710, estão parando na estação da Luz.

Alternativa para passageiros é pegar a linha 11-Coral, que foi estendida até a Barra Funda, ou a Linha 3-Vermelha do Metrô. Em nota, a CPTM pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros.

CPTM não deu previsão para retomada da normalidade das linhas. A companhia informou ao UOL que os técnicos resolveram o problema com o veículo descarrilado às 7h10, mas agora faziam avaliação dos trilhos.

Passageiros lidaram com plataformas lotadas e escadas cheias e tiveram dificuldade para sair e entrar nos trens. Entre as estações com o maior movimentação de passageiros estavam a Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e na Luz, que fica na região central.

"Demorei mais de 15 minutos para subir as escadas da plataforma", diz passageira. Ao UOL, uma Manuela Santos, que saiu da região do Jaraguá, na zona noroeste da capital, para a Barra Funda, na zona oeste, contou que levou 1h30 para fazer um caminho que, geralmente, dura 40 minutos. Segundo ela, a pior situação aconteceu quando ela chegou à estação Barra Funda, que estava com a plataforma superlotada.

Um dos trens tinha acabado de chegar e as pessoas não conseguiam sair dele porque a plataforma estava lotada já. Então ele foi desligado. Até o momento que consegui sair [da estação] ele ainda estava lá.

Manuela Santos, passageira, ao UOL

As duas linhas afetadas passam por processo de privatização e terão mudança de funcionamento ainda nesta semana. A linha 10-Turquesa, que seguia até a Luz, vai ter como ponto final a Barra Funda a partir da quinta-feira. A Linha 7, por sua vez, vai "encurtar": antes, ela seguia até a Luz, mas agora ela parará uma estação antes, na Barra Funda.

Novas rotas acabam com o serviço 710

CPTM confirmou que o Serviço 710 acabou. O serviço ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas, permitindo que passageiros viajassem entre Jundiaí (região metropolitana de SP) e Rio Grande da Serra (ABC Paulista) sem a necessidade de trocar de trem.

O que acontece com os passageiros agora? A partir de quinta, eles terão que descer do trem e pegar outra composição na estação Palmeiras-Barra Funda.

Passageiros criticam o fim do serviço nas redes sociais. "Só consigo imaginar o caos que ficará na Barra Funda, pois desço lá todos os dias e a estação está mega lotada", escreveu uma usuária. "Um absurdo. Vai prejudicar muito os passageiros", comentou outra.

O que diz a CPTM? A empresa afirma que, em conjunto com a Tic Trens e o governo, fez estudos para viabilizar a conexão entre as linhas 10 e 7 na estação da Barra Funda.