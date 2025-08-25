Topo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital

25/08/2025 05h56

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta segunda-feira que 15 pessoas, entre elas quatro jornalistas, morreram em bombardeios israelenses contra um hospital no sul do território palestino.

O porta-voz da organização de primeiros socorros, Mahmud Bassal, informou um "balanço de 15 mortos, entre eles quatro jornalistas e um membro da Defesa Civil", após relatar dois ataques israelenses contra o hospital Naser de Khan Yunis. 

A emissora de televisão Al Jazeera (Catar) afirmou que um de seus jornalistas está entre as vítimas.

