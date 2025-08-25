Corretoras veem corte da taxa de juros pelo Fed em setembro após alerta de Powell sobre mercado de trabalho

Por Rashika Singh

(Reuters) - Corretoras como Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank agora esperam um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro, após a mudança de tom do chair do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, destacando riscos crescentes no mercado de trabalho.

Os comentários de Powell no simpósio de Jackson Hole enfatizaram uma mudança na função de reação do Fed, com maior peso agora sobre os riscos do mercado de trabalho.

"Essa situação incomum sugere que os riscos negativos para o emprego estão aumentando", disse Powell, alertando que esses riscos pode se materializar rapidamente na forma de demissões e aumento no desemprego.

Em notas divulgadas na sexta-feira após o discurso de Powell, o Barclays antecipou seu corte esperado anteriormente de setembro de 2026 para setembro de 2025, dizendo que o discurso introduziu "um viés de afrouxamento" e elevou a barra para manutenção.

"Powell deixou (claro) que o Fed pretende fazer um corte na taxa de juros em setembro, a menos que os dados indiquem o contrário", escreveram economistas do BNP, liderados por Calvin Tse. Eles reverteram a aposta de longa data da corretora de manutenção pelo Fed, prevendo cortes em setembro e dezembro.

Enquanto isso, tanto o Macquarie quanto o Deutsche Bank revisaram suas expectativas de um corte em setembro e dezembro, respectivamente, para uma redução de 25 pontos-base em cada um desses dois meses.

O Bank of America, que não espera nenhum corte na taxa de juros este ano, disse que "a menos que haja mais deterioração no mercado de trabalho, acreditamos que o Fed correrá o risco de cometer um erro de política monetária se cortar a taxa", e apontou sinais de recuperação da atividade econômica e pressões persistentes sobre a inflação.

O Morgan Stanley também não espera um corte em setembro, mas disse que esse movimento é provável se os dados de mão de obra e de inflação a serem divulgados confirmarem um abrandamento ainda maior.

Os mercados estão agora precificando uma chance de 87% de um corte de 25 pontos na taxa de juros na reunião de política monetária de setembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, acima dos 75% antes do discurso de Powell.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, que estabelece a taxa de juros, vai se reunir novamente em 16 e 17 de setembro.

O Goldman Sachs e o J.P. Morgan, por sua vez, reafirmaram suas expectativas de um corte em setembro, alinhando-se à visão mais ampla do mercado de que a suavização dos dados pode justificar o afrouxamento monetário.

