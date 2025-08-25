Topo

Coreia do Norte poderia produzir de 10 a 20 armas nucleares por ano, diz líder sul-coreano

25/08/2025 20h41

A Coreia do Norte poderia em breve produzir entre 10 e 20 armas nucleares por ano, disse nesta segunda-feira (25) o novo presidente da Coreia do Sul, de tendência moderada, ao mesmo tempo que pediu esforços para reduzir as tensões.

A Coreia do Norte reuniu aproximadamente 50 ogivas nucleares e dispõe de material para produzir até mais 40, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

"Um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcançar os Estados Unidos está quase completamente desenvolvido, e continuam desenvolvendo a capacidade de produzir aproximadamente entre 10 e 20 bombas nucleares por ano", declarou o presidente Lee Jae-myung no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington.

Sobre as políticas de linha dura de seu antecessor, Lee afirmou: "Temos feito esforços para dissuadir a Coreia do Norte e aplicar sanções, mas o resultado tem sido que a Coreia do Norte continua desenvolvendo seu programa nuclear".

"A dura realidade é que o número de armas nucleares que a Coreia do Norte possui aumentou nos últimos três ou quatro anos", assegurou.

Embora tenha dito que a Coreia do Sul estava comprometida com a dissuasão por meio de armas convencionais contra a Coreia do Norte, também destacou seus esforços para descontinuar medidas consideradas provocadoras, como a difusão por alto-falantes de mensagens antinorte-coreanas na fronteira militar.

As declarações de Lee foram feitas após ele se reunir com o presidente americano, Donald Trump, que expressou seu desejo de voltar a se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

