Confiança do consumidor do Brasil volta a cair em agosto com piora das expectativas, mostra FGV

25/08/2025 08h25

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança dos consumidores brasileiros voltou a recuar em agosto diante da deterioração das expectativas, indicando cautela e preocupação com o futuro, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas divulgados nesta segunda-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês recuo de 0,5 ponto, indo a 86,2 pontos.

"A confiança do consumidor tem oscilado dentro de uma estreita faixa nos últimos três meses, sem sinalizar uma tendência clara de melhora ou piora da confiança, mas uma manutenção do indicador em níveis desfavoráveis", disse em nota Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

O resultado de agosto foi influenciado principalmente pelo recuo de 1,3 ponto no Índice de Expectativas (IE), que foi a 88,1 pontos.

Entre os quesitos que compõem o IE, o indicador de situação econômica local futura recuou pelo terceiro mês consecutivo, em 2,8 pontos, para 97,7 pontos. A situação financeira futura da família caiu 2,6 pontos, para 79,8, menor nível desde setembro de 2021.

"Esses resultados sugerem um quadro de cautela e preocupação com o futuro, tendo em vista, principalmente, os altos níveis de endividamento e inadimplência das famílias", completou Gouveia.

Já o Índice de Situação Atual (ISA) teve alta de 1,1 ponto, a segunda alta consecutiva, atingindo 84,5 pontos, com o indicador de situação financeira atual da família subindo 2,6 pontos, para 75,4 pontos.

(Por Camila Moreira)

