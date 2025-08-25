Com ventos de até 140 km/h, tufão Kajiki força retirada de milhares de pessoas no Vietnã
O tufão Kajiki atingiu o centro-norte do Vietnã, neste domingo (24), com ventos de até 140 km/h. Nesta segunda-feira (25), milhares de moradores foram retirados de áreas costeiras atingidas pelas fortes ventanias.
Este é o quinto tufão a atingir o país do sudeste da Ásia em 2025. O ciclone tropical, que provocou ondas de quase dez metros de altura no Golfo de Tonkin, chegou ao continente por volta das 15 horas local (5h de domingo no horário de Brasília).
O Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica do Vietnã informou que o tufão atingiu a costa com ventos de até 140 km/h. "As chuvas continuarão até terça-feira e o risco de alagamento é muito alto", disse o diretor do centro, Mai Van Khiem.
A situação é delicada: o centro de Vinh, cidade costeira na região centro-norte do Vietnã, ficou inundado. De acordo com o governo, mais de 320.000 pessoas das províncias costeiras de Thanh, Quang Tri, Hue e Da Nang foram levadas para escolas e prédios públicos.
O governo vietnamita informou que 16.000 militares foram mobilizados nesta operação e até o momento, mais de 100 mortes foram confirmadas.
Na manhã de segunda-feira, as ruas dessas regiões estavam praticamente desertas e a maioria das lojas e restaurantes estava fechada. Moradores protegeram as entradas de suas residências com sacos de areia.
O tufão provocou o fechamento de dois aeroportos domésticos. As companhias aéreas Vietjet e a Vietnam Airlines cancelaram 35 voos. Todos os barcos de pesca que se encontravam na trajetória do tufão, por segurança, foram chamados de volta ao porto.
"Nunca vi um tufão tão forte"
"Nunca vi um tufão tão forte atingindo nossa cidade", disse o morador Le Manh Tung, de 66 anos, que precisou deixar sua casa para ficar no Estádio de Vinh, onde outras famílias também foram evacuadas.
"Estou um pouco assustado, mas temos de aceitar porque é a natureza. Não há nada que possamos fazer a respeito", disse.
"Normalmente, temos tempestades e inundações, mas nunca tão fortes", disse Nguyen Thi Nhan, de 52 anos, outro morador que precisou ser evacuado da área onde habitava.
Há a expectativa de este tufão atinja a China. A agência Meteorológica chinesa prevê fortes chuvas e ventanias em Sanya, Hainan, Guangdong e Guangxi.
Quinto tufão que passa pelo Vietnã em 2025
O Ministério da Agricultura vietnamita informou que mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram no Vietnã devido a desastres naturais nos primeiros oito meses de 2025.
No início do ano, o tufão Yagi, que passou pelo país em setembro de 2024, atingiu o norte do país. O Vietnã contabilizou prejuízos que chegaram à casa de US$ 3,3 bilhões.
Em março, foi a vez do tufão Bavi, que provocou deslizamentos de terras e bloqueios em estradas rurais.
Dois meses depois, o tufão Sonca causou inundações nas áreas costeiras, obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas.
No mês passado, o tufão Dianmu chegou ao Vietnã com ventos de 140 km/h e interrompeu o fornecimento de energia em muitas áreas afetadas.