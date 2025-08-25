Com Trump no poder, EUA registram queda inédita na população imigrante, mostra pesquisa

Após mais de 50 anos de crescimento acelerado, a população imigrante dos Estados Unidos agora está em declínio, segundo um estudo publicado em agosto pelo instituto Pew Research Center. De acordo com a pesquisa, nos seis primeiros meses de 2025, o número de estrangeiros residentes no país, com ou sem documentos, caiu em mais de 1 milhão.

Loubna Anaki, correspondente da RFI em Nova York

A redução é atribuída à política migratória do presidente Donald Trump, mas pode ser "parcialmente artificial", alerta o instituto, devido à redução na taxa de resposta de imigrantes às pesquisas. "Os Estados Unidos ainda recebem mais imigrantes do que qualquer outro país", escreve o Pew Research Center em seu site.

Nos primeiros 100 dias após retornar à Casa Branca, o presidente americano anunciou diversas propostas para reduzir a imigração, e quase 200 decretos e medidas foram implementados.

Embora Trump tenha prometido combater apenas a imigração ilegal, suas políticas também afetam, na prática, os residentes legais. Entre eles estudantes, trabalhadores e solicitantes de asilo.

O governo dos Estados Unidos comemora a diminuição do número de estrangeiros no país, mas há preocupações em relação aos efeitos negativos que a queda na imigração e a redução da força de trabalho podem causar à economia americana.

Segundo o relatório, em junho deste ano, 19% da força de trabalho nos EUA era composta por imigrantes, o que representa uma redução de mais de 750 mil trabalhadores em relação a janeiro.

Restrições ao asilo

De acordo com o documento, várias mudanças políticas já vinham afetando a população imigrante nos Estados Unidos antes mesmo do retorno de Trump ao poder.

Em junho de 2024, por exemplo, o ex-presidente Joe Biden anunciou novas restrições às solicitações de asilo, o que levou a uma queda significativa no número de pessoas tentando cruzar a fronteira.

A medida teve impacto direto na redução dos chamados "encontros na fronteira", registros feitos pelas autoridades americanas quando imigrantes são interceptados ao tentar entrar no país.

Mexicanos representavam 22% dos imigrantes em 2023

De acordo com dados do Pew Research Center, em meados de 2023, último ano com dados detalhados disponíveis, mais de 11 milhões de residentes dos Estados Unidos nasceram no México, e representam cerca de 22% de todos os imigrantes no país.

Desde que voltou ao poder, Trump tomou medidas específicas para controlar a imigração mexicana. Ele declarou emergência nacional na fronteira com o México, e autorizou o envio de tropas para reforçar a segurança. Ele também retomou a construção do muro na fronteira, interrompido durante o governo Biden.

Outra ação foi a reativação do programa "Fique no México", que obriga solicitantes de asilo a aguardarem no território mexicano enquanto seus pedidos são processados. O governo também suspendeu a entrada de imigrantes pela fronteira sul, autorizando deportações imediatas sem audiência judicial.

Deportação acelerada

Trump aumentou o número de deportações e revogou proteções que impediam prisões de imigrantes em locais sensíveis como escolas, igrejas e hospitais. Além disso, emitiu uma ordem executiva para eliminar o direito à cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais nascidos nos Estados Unidos.

Essas medidas visam não apenas reduzir a imigração ilegal, mas também desestimular a chegada de novos imigrantes, especialmente vindos do México e de outros países da América Latina, onde metade de todos os imigrantes nos EUA (52%, ou 26,7 milhões de pessoas) nasceu. A Ásia é a segunda maior região de origem dos imigrantes nos Estados Unidos. Em 2023, 27%, ou quase 14 milhões de pessoas, nasceram na Ásia.