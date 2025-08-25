Topo

Colheita de milho safrinha chega a 98% no Centro-Sul, aponta AgRural

25/08/2025

São Paulo, 25 - A colheita de milho da safrinha 2025 atingiu 98% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil na última quinta-feira, 21, segundo levantamento da AgRural. Na semana anterior, a colheita estava em 94%, e em igual período do ano passado, já havia encerrado. Mato Grosso foi o primeiro estado a finalizar os trabalhos, enquanto nos demais, as máquinas colhem os últimos talhões.Os dados mostram ainda que até quinta-feira, 3,2% da área estimada para o plantio da safra de verão 2025/26 no Centro-Sul estava semeada, contra 1,6% uma semana antes e 4,2% um ano atrás, segundo levantamento da AgRural. "As chuvas e a elevação das temperaturas nos três estados do Sul do Brasil favoreceram o plantio", disse a consultoria.

