Citi corta previsões e reduz preço-alvo de Rumo com perspectiva de tarifas ainda fracas

25/08/2025 12h06

(Reuters) - O Citi reiterou a recomendação neutra para as ações da Rumo e cortou o preço-alvo dos papéis da transportadora ferroviária de R$19,50 para R$16,50, conforme relatório enviado a clientes, assinado pelo analista Filipe Nielsen.

Ele afirmou que a oferta e a demanda na logística não têm sido tão fortes quanto esperava, o que tem pressionado as tarifas de frete, mesmo com o potencial promissor para exportações neste ano.

Também pontuou que a soja continua resiliente no portfólio de exportações, mas os riscos para a demanda de exportação de milho são maiores do que eles previam.

"Após a decepção com as tarifas da Rumo no segundo trimestre, o cenário indica uma probabilidade maior de que as tarifas também fiquem fracas na segunda metade de 2025", estimou Nielsen no relatório enviado no domingo à noite.

Ele ainda acrescentou que riscos de longo prazo para o potencial de exportação de milho do Brasil podem pressionar o poder de precificação da companhia além deste ano.

"Nosso preço-alvo revisado para R$16,50... reflete esses riscos de precificação, mas a rápida e negativa movimentação do preço da ação parece já incorporar essas expectativas de queda", acrescentou no relatório.

Na bolsa paulista, por volta de 11h50, as ações da Rumo caíam 2,26%, a R$14,73, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que subia 0,48%. Desde a divulgação do balanço do segundo trimestre, os papéis acumulam uma queda de cerca de 13%.

As novas projeções de Nielsen para a empresa em 2025 apontam receita de R$14,018 bilhões (de R$14,505 bilhões antes), Ebitda ajustado de R$8,106 bilhões (de R$8,241 bilhões antes) e lucro líquido de R$1,887 bilhão (de R$1,920 bilhão antes).

(Por Paula Arend Laier)

