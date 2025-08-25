Topo

Notícias

China Vanke amplia prejuízo no primeiro semestre e receita cai

São Paulo

25/08/2025 13h13

A incorporadora China Vanke anunciou prejuízo atribuível aos acionistas de 11,95 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,67 bilhão de dólares) no primeiro semestre de 2025, acima das perdas de 9,85 bilhões de yuans (US$ 1,37 bilhão) registradas no mesmo período de 2024.

De acordo com o balanço, a receita da empresa foi de 105,32 bilhões de yuans (US$ 14,69 bilhões), menor do que os 142,77 bilhões de yuans (US$ 19,92 bilhões) dos primeiros seis meses do ano passado.

A China Vanke afirma que, no primeiro semestre de 2025, as políticas do setor mantiveram o tom de "reverter a queda e estabilizar", com a diminuição nas vendas de imóveis comerciais se estreitando. "O valor das vendas de imóveis comerciais em todo o país no primeiro semestre deste ano diminuiu 5,5% em relação ao ano anterior, com a queda se estreitando em 19,5 pontos porcentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior", justifica.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Anvisa proíbe versões manipuladas de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil

Homem confessa participação na morte de três mulheres em praia da Bahia

Malafaia defende áudio com frases 'chulas'': 'Não me criticam por covardia'

Estrangeiro atropela e mata uma pessoa e deixa 8 feridas em Havana

Abrego, imigrante deportado erroneamente, é detido de novo e pode ser enviado para Uganda

Immobile sofre lesão na coxa e desfalcará o Bologna por 2 meses

'Material contra Eduardo é mais robusto que contra Jair', avalia advogada

Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

Trump diz que EUA apoiarão segurança da Ucrânia, mas afirma que detalhes ainda estão sendo elaborados

Nos EUA, EPA concede isenção total a 63 pedidos de pequenas refinarias

Por que serviços postais europeus suspenderam entregas aos EUA