China pretende adotar medidas para expandir demanda interna e estabilizar emprego

São Paulo

25/08/2025 12h53

O governo da China afirmou nesta segunda-feira, 25, que pretende adotar novas medidas para expandir a demanda interna e estabilizar o emprego durante a formulação do próximo plano quinquenal, conhecido como 15º Plano de Cinco Anos. Em comunicado, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) destacou que o chefe do órgão, Zheng Shanjie, presidiu uma reunião com representantes de grandes empresas para ouvir sugestões sobre como garantir crescimento sustentável e geração de empregos.

Segundo o texto, os empresários relataram que, diante de novas oportunidades e novos desafios nos mercados interno e externo, têm buscado acelerar a transformação de seus modelos de negócio e reforçar a integração entre os dois mercados. Entre as propostas, pediram o "aperfeiçoamento de políticas de expansão da demanda doméstica, proteção à propriedade intelectual, desenvolvimento verde e de baixo carbono, além de reforço à garantia de mão de obra e talentos".

Shanjie afirmou que, no período do novo plano, a China enfrentará um ambiente de desenvolvimento "profundamente complexo". Ele ressaltou, porém, que o país seguirá contando com vantagens como "um mercado de ultraescala, um sistema industrial completo e abundantes recursos humanos".

A NDRC acrescentou que continuará a melhorar medidas de estímulo à demanda, apoiar a inovação tecnológica das empresas, ampliar a oferta de qualidade e promover emprego de "alta qualidade". O comunicado também destacou o compromisso em manter comunicação constante entre governo e empresas e em criar um ambiente de concorrência justa para impulsionar o crescimento da economia privada.

