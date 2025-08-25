Topo

China examinou 600 milhões de pessoas em busca de doenças em manutenção de controles da era da Covid

25/08/2025 10h01

PEQUIM (Reuters) - A Alfândega chinesa examinou 600 milhões de pessoas em portos internacionais em busca de doenças infecciosas nos últimos cinco anos, informaram as autoridades na segunda-feira, ao mesmo tempo em que prometeram refinar os protocolos de contenção que se tornaram uma marca registrada da política de zero Covid-19 de Pequim.

As autoridades alfandegárias detectaram mais de 180.000 casos de doenças infecciosas nas fronteiras da China durante esse período, disse Zhao Zenglian, vice-diretor geral da agência alfandegária, em uma coletiva de imprensa sobre gerenciamento de fronteiras.

Austrália e Reino Unido alertam os viajantes sobre possíveis exames médicos na chegada à China, mesmo com Pequim buscando reavivar o turismo receptivo e atrair investimentos estrangeiros para impulsionar sua economia.

"Mais de 600 milhões de viajantes de entrada e 300 milhões de veículos e embarcações de entrada foram examinados, e 5,25 milhões de vetores de doenças foram interceptados, impedindo efetivamente a entrada de mais de 30 tipos de doenças transmitidas por vetores", disse Zhao.

Ele não especificou quais doenças as autoridades estavam rastreando, mas, desde a pandemia, a China tem alertado sobre os riscos apresentados por casos importados do vírus chikungunya, transmitido por mosquitos, e de Mpox, uma infecção viral marcada por sintomas semelhantes aos da gripe e lesões com pus.

"As defesas de quarentena nos portos de entrada se tornaram mais robustas... Os departamentos de saúde e controle de doenças se coordenaram para criar um sistema de gerenciamento de 'circuito fechado': do exterior para a fronteira e depois para casa", disse Zhao.

As rigorosas medidas de zero Covid da China, em vigor desde o início de 2020 até dezembro de 2022, efetivamente isolaram a segunda economia do mundo das viagens internacionais. Os poucos que entraram foram examinados na fronteira, colocados em quarentena em instalações designadas e, em seguida, transportados para casa para posterior isolamento - dentro de um 'circuito fechado'.

(Reportagem de Joe Cash e Xiuhao Chen)

