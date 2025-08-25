Topo

Notícias

Chile e Arábia Saudita retiram restrição à carne de frango do Brasil

25/08/2025 20h13

O Chile e a Arábia Saudita retiraram as restrições para a compra de carne de frango do Brasil, conforme divulgou nesta segunda-feira (25) o Ministério da Agricultura e Pecuária. 

Os países haviam suspendido a importação por causa de um caso de gripe aviária em uma granja comercial, registrado no município de Montenegro (RS). No dia 18 de junho, o Brasil se declarou livre da doença após a desinfecção da granja afetada e não ter registrado nenhum outro caso pelo prazo de 28 dias.

Notícias relacionadas:

A Namíbia e a Macedônia do Norte também retomaram as importações. No total, 41 países já retiraram o embargo.

O Canadá, a China, a Malásia, o Paquistão, o Timor-Leste e União a Europeia ainda mantêm embargo às importações de carnes de aves brasileiras. 

 

 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

Trump diz que está destituindo diretora Cook do Fed

Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'

EUA mandam mais navios para o sul do Caribe de olho nos cartéis de drogas, dizem fontes

Universidad de Chile apresenta denúncia por violência em jogo na Argentina contra Independiente

Coreia do Norte poderia produzir de 10 a 20 armas nucleares por ano, diz líder sul-coreano

Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

'EUA e Ocidente são inertes diante do genocídio em Gaza', diz professor

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,7 milhão; confira dezenas

Reino Unido procura combater melhor os chamados 'crimes de honra'

Lotomania: Prêmio acumula e chega a R$ 1,6 milhão; veja dezenas sorteadas