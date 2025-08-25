Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

Por David Jeans e Joey Roulette e Mike Stone

NOVA YORK (Reuters) - O chefe de uma unidade do Pentágono responsável por acelerar a adoção de novas tecnologias pelas Forças Armadas renunciou nesta segunda-feira, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto, a mais recente saída de um oficial militar sênior cujas opiniões políticas entraram em conflito com as do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Doug Beck, diretor da Unidade de Inovação de Defesa (DIU, na sigla em inglês) com sede no Vale do Silício, disse à equipe em um email que estava deixando o cargo, disseram as pessoas. Ele não forneceu um motivo para sua saída no email, mas escreveu que trabalhar na DIU era "basicamente a maior honra da minha vida", de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do email.

Ele escreveu que a DIU será transferida para uma nova liderança supervisionada por Emil Michael, subsecretário de Defesa para Pesquisa e Engenharia. "Ajudarei como puder em minha capacidade privada", acrescentou Beck, de acordo com a fonte.

Três das fontes disseram que as autoridades do Departamento de Defesa já haviam levantado preocupações sobre as doações políticas feitas por Beck aos democratas.

A DIU se recusou a comentar. O Pentágono não respondeu a um pedido de comentário. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Beck para comentar o assunto.

A saída de Beck é a mais recente saída de alto nível do Pentágono. Na semana passada, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa, o chefe da Reserva Naval dos EUA e o líder do Comando de Operações Especiais Navais foram destituídos pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, informou a Reuters anteriormente.

A saída de Beck ocorre em um momento crucial para a DIU, que colabora com empresas de tecnologia militar que desenvolvem drones e armas acionadas por IA. Essas tecnologias respondem por uma parcela crescente dos gastos do Pentágono e estão remodelando a guerra moderna.

A DIU foi lançada em 2015 para acelerar a adoção, pelas Forças Armadas dos EUA, da tecnologia proveniente do Vale do Silício. A unidade, que no ano passado recebeu cerca de US$1 bilhão da Lei de Autorização de Defesa Nacional, concede contratos principalmente a pequenas startups, com histórico menos comprovado, com o objetivo de fazer a transição para contratos maiores em todo o Pentágono.

Beck, um veterano de operações especiais que anteriormente ocupou cargos importantes na McKinsey, Charles Schwab e Apple, foi nomeado diretor da DIU em 2023 pelo então secretário de Defesa, Lloyd Austin. Ele supervisionou a adoção da tecnologia autônoma pela DIU e seu papel na liderança da iniciativa Replicator, que visa adquirir milhares de drones aéreos e marítimos autônomos para combater a China.