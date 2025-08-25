Topo

Notícias

Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

25/08/2025 20h37

Por David Jeans e Joey Roulette e Mike Stone

NOVA YORK (Reuters) - O chefe de uma unidade do Pentágono responsável por acelerar a adoção de novas tecnologias pelas Forças Armadas renunciou nesta segunda-feira, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto, a mais recente saída de um oficial militar sênior cujas opiniões políticas entraram em conflito com as do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Doug Beck, diretor da Unidade de Inovação de Defesa (DIU, na sigla em inglês) com sede no Vale do Silício, disse à equipe em um email que estava deixando o cargo, disseram as pessoas. Ele não forneceu um motivo para sua saída no email, mas escreveu que trabalhar na DIU era "basicamente a maior honra da minha vida", de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do email.

Ele escreveu que a DIU será transferida para uma nova liderança supervisionada por Emil Michael, subsecretário de Defesa para Pesquisa e Engenharia. "Ajudarei como puder em minha capacidade privada", acrescentou Beck, de acordo com a fonte.

Três das fontes disseram que as autoridades do Departamento de Defesa já haviam levantado preocupações sobre as doações políticas feitas por Beck aos democratas.

A DIU se recusou a comentar. O Pentágono não respondeu a um pedido de comentário. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Beck para comentar o assunto.

A saída de Beck é a mais recente saída de alto nível do Pentágono. Na semana passada, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa, o chefe da Reserva Naval dos EUA e o líder do Comando de Operações Especiais Navais foram destituídos pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, informou a Reuters anteriormente.

A saída de Beck ocorre em um momento crucial para a DIU, que colabora com empresas de tecnologia militar que desenvolvem drones e armas acionadas por IA. Essas tecnologias respondem por uma parcela crescente dos gastos do Pentágono e estão remodelando a guerra moderna.

A DIU foi lançada em 2015 para acelerar a adoção, pelas Forças Armadas dos EUA, da tecnologia proveniente do Vale do Silício. A unidade, que no ano passado recebeu cerca de US$1 bilhão da Lei de Autorização de Defesa Nacional, concede contratos principalmente a pequenas startups, com histórico menos comprovado, com o objetivo de fazer a transição para contratos maiores em todo o Pentágono.

Beck, um veterano de operações especiais que anteriormente ocupou cargos importantes na McKinsey, Charles Schwab e Apple, foi nomeado diretor da DIU em 2023 pelo então secretário de Defesa, Lloyd Austin. Ele supervisionou a adoção da tecnologia autônoma pela DIU e seu papel na liderança da iniciativa Replicator, que visa adquirir milhares de drones aéreos e marítimos autônomos para combater a China.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

EUA mandam mais navios para o sul do Caribe de olho nos cartéis de drogas, dizem fontes

Universidad de Chile apresenta denúncia por violência em jogo na Argentina contra Independiente

Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

'EUA e Ocidente são inertes diante do genocídio em Gaza', diz professor

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

Reino Unido procura combater melhor os chamados 'crimes de honra'

Lotomania: Prêmio acumula e chega a R$ 1,6 milhão; veja dezenas sorteadas

Manter animais em correntes passa a ser proibido em SP; veja regras

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio chega a R$ 5 milhões; confira números

Fraude do INSS: investigação no STF vai para as mãos de Mendonça após sair da alçada de Toffoli

Versículos de aniversário: 45 mensagens bíblicas inspiradoras para celebrar