Cérebro 'prevê' amizades: estudo mostra como surgem os amigos imediatos

Nem tudo na amizade se resume a convivência ou interesses em comum. Um estudo com 288 estudantes de pós-graduação nos Estados Unidos, publicado em 4 de agosto na Nature Human Behaviour, mostrou que nosso cérebro pode antecipar quem se tornará amigo.

Antes mesmo de se conhecerem pessoalmente, participantes assistiram a 14 clipes de vídeo, de comédias a documentários, enquanto eram monitorados por ressonância magnética funcional. Ao comparar a atividade cerebral em 214 regiões, os pesquisadores descobriram que aqueles que reagiam de maneira semelhante aos mesmos estímulos tinham mais chances de criar laços duradouros ao longo de oito meses de convivência.

Ou seja, a amizade começa no cérebro: quem interpreta, sente e reage ao mundo de forma parecida tende a se aproximar naturalmente.

Onde a amizade nasce no cérebro

As áreas mais alinhadas entre futuros amigos estão relacionadas à interpretação de histórias, atenção e respostas emocionais. Isso sugere que a amizade verdadeira não depende apenas da proximidade física ou da convivência inicial (como colegas de sala ou vizinhos), mas de uma sintonia profunda sobre como cada um compreende situações e reage a estímulos.

Em alguns casos, os cientistas encontraram semelhanças em até 40 regiões do cérebro entre pessoas que se tornariam próximas. Quanto mais parecida a atividade cerebral, mais resistente tende a ser o vínculo. Daí uma possível explicação do motivo de algumas amizades surgirem rapidamente e durarem, enquanto outras se desfazem mesmo após semanas ou meses de convivência.

Nem sempre a previsão é certeira

O cérebro também comete equívocos e faz julgamentos rápidos baseados em primeiras impressões, experiências passadas e até traços próprios que não gostamos em nós mesmos. Essa avaliação superficial pode gerar antipatia imediata, mesmo sem motivo real.

Fatores como semelhança física ou comportamental com pessoas que nos causaram aborrecimento, inseguranças, traumas ou certos transtornos de personalidade podem levar a preconceitos automáticos. Pessoas que julgam os outros com frequência, com base em estereótipos, podem interpretar um simples sorriso ou desvio de olhar como falsidade ou arrogância.

Portanto, entender como o cérebro percebe os outros ajuda não apenas a explicar por que algumas amizades surgem rapidamente, mas também a reconhecer quando nossa própria mente cria barreiras desnecessárias para a aproximação.

*Com informações de reportagem publicada em 20/04/2021