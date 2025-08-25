Topo

Candidato boliviano Rodrigo Paz apoia ações para que Venezuela recupere 'democracia'

25/08/2025 20h30

O candidato presidencial de centro-direita Rodrigo Paz, que venceu o primeiro turno das eleições na Bolívia, afirmou que a Venezuela vive sob uma "ditadura" e que apoia qualquer ação que ajude esse país a "recuperar sua democracia".

Em uma entrevista à AFP, o senador se referiu à operação antidrogas que os Estados Unidos lançaram frente às costas da Venezuela, após acusar o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de narcotráfico.

Três destróieres lança-mísseis devem se posicionar nas próximas horas nos limites da fronteira marítima com o país caribenho.

Washington ofereceu 50 milhões de dólares por informações que conduzam à captura de Maduro, que denunciou as manobras como uma "ameaça" contra seu governo.

"Eu não compartilho o critério de ações deste tipo, mas se isso ajuda a Venezuela a recuperar sua democracia, não posso fazer outra coisa senão apoiar tudo aquilo que mude a vida dos venezuelanos", disse Paz.

O candidato do Partido Democrata Cristão, de 57 anos, enfrentará o ex-presidente de direita Jorge Quiroga no segundo turno, em 19 de outubro.

Paz assegurou que "não aceita" a situação atual da Venezuela: "É uma ditadura e nisso não vou mudar de opinião".

Durante os governos de esquerda de Evo Morales e Luis Arce - hoje adversários políticos -, a Bolívia foi um dos aliados mais estreitos do chavismo.

