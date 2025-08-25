Topo

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS: veja quando você pode retirar

Aplicativo do FGTS Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
25/08/2025 05h30

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Nessa modalidade, os trabalhadores podem sacar valores de acordo com o mês de nascimento, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já tenha acesso ao saldo disponível.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

  • Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025
  • Fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025
  • Março: 3/03/2025 a 30/05/2025
  • Abril: 1/04/2025 a 30/06/2025
  • Maio: 2/05/2025 a 31/07/2025
  • Junho: 2/06/2025 a 29/08/2025
  • Julho: 1/07/2025 a 30/09/2025
  • Agosto: 1/08/2025 a 31/10/2025
  • Setembro: 1/09/2025 a 28/11/2025
  • Outubro: 1/10/2025 a 30/12/2025
  • Novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026
  • Dezembro: 1/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário funciona como uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS no mês em que completa aniversário. Caso ocorra demissão, o saque será restrito apenas à multa rescisória, não incluindo o saldo total da conta.

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador desligado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

Os valores do saque-aniversário ficam disponíveis a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, e o saque pode ser feito em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário cadastrar uma conta bancária para receber os créditos. O valor é depositado em até 5 dias úteis após a solicitação, se feita no mês de aniversário.

É possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação ativa. A mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Valor do saque-aniversário

O montante é definido com base em uma alíquota de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos do FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que varia de acordo com o saldo disponível.

Alíquotas e parcelas adicionais por faixa de saldo

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40%, parcela adicional de R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30%, parcela adicional de R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20%, parcela adicional de R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15%, parcela adicional de R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10%, parcela adicional de R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900

