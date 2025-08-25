'Botava medo, falava de exorcismo': professor aliciou alunos com esoterismo

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

Professor de história e teatro por quase 40 anos, Carlos Veiga Filho, 62, aliciava alunos por meio de supostas práticas espirituais e esotéricas.

Dizia fazer exorcismo e alinhamento de chacras, conhecer ocultismo e magia, e oferecia limpeza espiritual e banhos de ervas a adolescentes.

Ganhava a confiança dos garotos com esse discurso, atraía-os para rituais para, de acordo com a Justiça, abusar sexualmente deles. Somente meninos participavam.

"Ele botava medo na gente em relação a tudo, como se ele fosse realmente um Deus. Falava que já tinha feito exorcismo", afirma o biomédico Breno Piffer, 26, ex-aluno de Veiga no colégio Libere Vivere, em Serra Negra, interior de São Paulo.

Breno foi uma das vítimas de Veiga e contou sua história no primeiro episódio de "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", podcast original UOL Prime lançado hoje.

Assinante do UOL já pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify:

O professor também deu aula no Colégio Rio Branco, instituição de elite na capital paulista.

Em 2013, quando tinha 15 anos, Breno ouviu do professor que estava "carregado". "Ele disse: 'Precisa tomar cuidado, se não, você vai começar a ver e ouvir coisas'. Ele ofereceu o banho de ervas, aceitei. Na casa dele, começou a esfregar os meus chacras, todos eles, inclusive o genital. Senti o desconforto, mas só fui entender anos depois."

Rituais místicos e limpeza de chacras

Carlos Veiga Filho em um de seus rituais: alunos eram atraídos por histórias fantasiosas Imagem: Reprodução/TV Globo

Nas situações em que simulava um ritual, Veiga pedia aos alunos que tirassem a roupa. Depois, tocava em seus corpos e os fotografava.

O professor foi preso em junho de 2024 e, em fevereiro deste ano, condenado a 40 anos de prisão por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e por filmar e fotografar cena pornográfica com menores.

A prisão foi motivada pelas denúncias de três alunos do colégio Libere Vivere, em Serra Negra.

A mãe de um deles relatou à Justiça que Veiga convidou seu filho para uma cerimônia mística com velas, prometendo contato com o pai. Depois, pediu que o menino tirasse a roupa, mas ele se negou.

Advogado de Veiga, Jhonatan Wilke afirmou que o professor realizava essas limpezas com o intuito de ajudar, como uma "crença pessoal". Veiga afirma que não houve conotação sexual em suas práticas.

No podcast, Breno descreve o choque e o esforço para esquecer o que viveu, pois Veiga era "uma pessoa muito querida por todo o mundo" e fazia as vítimas acreditarem que aquilo era um "gesto de carinho".

Abusador carismático

Carlos Veiga Filho em apresentação de teatro no Colégio Libere Vivere, de Serra Negra, em 2019 Imagem: Reprodução/Facebook

Veiga era descrito como "um cara querido" e "sedutor", que contava histórias e possuía magnetismo, ganhando a simpatia de alunos e pais. A mãe de uma vítima contou à Justiça que chegava a recebê-lo em sua casa no Natal.

A imagem de "paizão" e "mentor espiritual" dificultava a percepção e a denúncia dos abusos.

Pouco antes de ser preso, Veiga começou a postar imagens de meninos de shorts e sunga, sem camisa, em suas redes sociais.

Ele também divulgava uma trilogia de livros chamada "As Crônicas de Zandripur", em que o protagonista, Navarre De La Vega, vive em um reino da fantasia em busca de meninos para virarem seus pupilos. Na história, há um personagem gay que mostra sentir desejo por garotos jovens.

Como denunciar

Se você é ou conhece alguma vítima de abuso, pode procurar uma delegacia especializada ou ligar para o Disque 100 ou Disque 180. São serviços telefônicos que funcionam diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico —fixo ou móvel. Basta discar 100 ou 180.