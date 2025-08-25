'Bolsonaro deve ficar em cela especial se for preso', diz professor

A segurança de Jair Bolsonaro (PL) e o caso precedente de Lula (PT) indicam a necessidade de uma cela especial para o ex-presidente na Polícia Federal caso seja decretada sua prisão preventiva, afirmou Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), em entrevista ao UOL News - 2ª edição hoje.

O debate ocorre em meio a tensões políticas e à proximidade do julgamento de Bolsonaro no STF, quando medidas cautelares podem ser revistas.

A resposta é uma unidade de cumprimento de prisão preventiva. Então, a rigor teria que ser na Papuda, que é onde outros presos provisórios cumprem pena. Dito isso, se eu fosse o tomador de decisão, colocaria Bolsonaro em uma série especial mesmo. Primeiro, porque nós temos o precedente do Lula, que foi mantido numa sala especial. E o único fundamento possível é por ser um ex-presidente da República. Então, em respeito a essa instituição, nós deveríamos usar a mesma métrica.

Ninguém quer ter o ônus caso aconteça alguma coisa com esse sujeito dentro de uma unidade prisional. Então, ele estaria mais seguro dentro de uma cela especial, digamos assim, na Polícia Federal. Isso protege o próprio sistema. Também é do interesse público e estatal que nada de excepcional aconteça com ele.

Justamente para que, além de não ter que acontecer, a integridade de todos os presos tem que ser mantida. Isso insuflaria, de uma maneira talvez incontrolável, uma massa de cidadãos, de polícias e de militares. É do melhor interesse de todos que ele esteja bastante seguro e bastante bem cuidado dentro de um ambiente controlado. Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ

'Moraes deve resistir a pedir prisão preventiva agora', diz Tangerino

Tangerino avaliou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tende a adiar uma eventual prisão preventiva de Bolsonaro até a formação de maioria no STF e em caso de novos fatos relevantes.

Moraes vai resistir ao máximo em decretar essa preventiva neste momento. Em primeiro lugar, porque literalmente em uma semanacomeça o julgamento [de Bolsonaro]. Ou seja: nos próximos oito, nove dias, teremos o voto dele condenatório.

Haverá um desgaste de mandá-lo para uma unidade prisional durante o julgamento, cuja segurança já deve estar pensada porque serão dias críticos. Moraes não precisa de mais este agudizador nesse momento.

Chegando a uma maioria condenatória e havendo alguma outra notícia de quebra de cautelar, aí ele estará absolutamente confortável de falar 'olha, te dei todas as chances e descontos. Deixei você explicar. Agora já há uma maioria formada. Quer dizer, você vai cumprir pena, então sigamos para a preventiva'. Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ

'Moraes pode endurecer cautelares após atingir maioria', diz professor

Tangerino acredita que Moraes pode ampliar restrições a Bolsonaro, mas tende a esperar a maioria do STF antes de converter a prisão domiciliar do ex-presidente em preventiva.

Ele pode endurecer ainda mais o regime de cumprimento dessa domiciliar, embora não tenha sobrado muita margem. Tem lá um número limitado de visitas e tal. Honestamente, eu acho que ele vai barrigar essa decisão. Ele não vai tomar essa decisão logo.

Vai começar o julgamento e todo mundo estará prestando atenção nisso. Ele não decidirá antes de terça-feira e deixará a coisa andar um pouco. Tendo a maioria formada, aí a situação muda completamente. Ainda que não devesse influenciar diretamente, ele vai dizer 'olha, já tem maioria, agora é líquido e certo que haverá cumprimento de pena; passemos, portanto, à preventiva. Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: