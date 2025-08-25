Topo

Notícias

Bolsas de NY fecham em queda com farmacêuticas puxando correção do recorde do Dow Jones

São Paulo

25/08/2025 17h34

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 25, com as ações de farmacêuticas puxando uma correção do índice Dow Jones de seu recorde marcado na sexta-feira. O setor era pressionado por comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que pretende colocar tarifas sobre os medicamentos "bem rapidamente". A Nvidia subiu em semana de atenções voltadas ao balanço da empresa de produtos de inteligência artificial (IA).

O índice Dow Jones cedeu 0,77%, aos 45.282,47 pontos. O recuo de 349,27 pontos apenas tirou parte do salto de mais de 800 pontos da sexta-feira. O S&P 500 cedeu 0,43%, aos 6.439,32 pontos e o Nasdaq marcou uma variação negativa de 0,22%, encerrando em 21.449,29 pontos.

Após os comentários de Trump sobre o setor farmacêutico, as ações da Merck cederam 2,3% e as da Amgem perderam 1,8%, figurando entre as três maiores quedas porcentuais do Dow Jones. Os papéis da Pfizer caíram 2,9%, os da Moderna recuaram 6,5%. A Eli Lilly teve queda de 2,3%.

As incertezas em torno de um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, a intensificação da disputa tarifária entre EUA e Índia e os sinais divergentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também ficaram no radar hoje diante da expectativa dos investidores ainda com o resultado da Nvidia.

A Nvidia subiu 1,0%. A principal fabricante de chips de inteligência artificial deve divulgar seus resultados trimestrais na quarta-feira.

A Intel perdeu 1%. A companhia alertou que a participação do governo dos EUA na empresa envolve riscos que podem afetar seus negócios, finanças e resultados operacionais. Segundo a companhia, a "participação acionária significativa do governo dos EUA na companhia pode sujeitar a companhia e seus acionistas a uma série adicional de riscos e incertezas".

Os bancos tiveram desempenhos distintos, com o sinal negativo acompanhando o Goldman Sachs (-0,42%), Citigroup (-0,27%) e Morgan Stanley (-0,25%) em baixa, após ganhos superiores a 2% na sexta-feira. O Wells Fargo subiu 1,4.

As aéreas também foram alvo de realização de lucros após o salto de sexta-feira. A American Airlines caiu 4,06%, em ajuste parcial do ganho de 7,8% da sessão anterior. A Delta Airlines caiu 2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Namíbia e Chile retomam importação de frango do Brasil após gripe aviária

Trump diz à Coreia do Sul que quer se encontrar neste ano com Kim, da Coreia do Norte

Petróleo sobe ante falta de avanços na Ucrânia

Agroleite movimenta recorde de R$ 969 milhões em negócios, alta de 86% ante 2024

Helder Barbalho, sobre COP30: preços de hospedagem estão chegando em 'patamar razoável'

Trump cogita reunião com líder norte-coreano e surpreende presidente da Coreia do Sul

Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano (1-0) e se junta aos líderes do Espanhol

Novo toboágua em SP será o maior do ocidente e rivaliza com Dubai

Acolher refugiados em 2015 foi decisão humanitária, diz Merkel

Líder do Hezbollah rejeita desarmamento antes de negociações do governo libanês com EUA

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA