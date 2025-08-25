Topo

Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa, com negociações por trégua na Ucrânia travadas

25/08/2025 06h41

Por André Marinho

São Paulo, 25/08/2025 - O sinal negativo predomina nas primeiras horas de pregão das bolsas da Europa, à medida que o mercado dissipa a euforia deflagrada pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole na última sexta-feira. Investidores ampliaram expectativas por cortes de juros, mas agora já voltam as atenções para a falta de progresso nas negociações por um cessar-fogo na Ucrânia.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 recuava 0,26%, a 559,82 pontos. A bolsa de Londres está fechada por conta de um feriado no Reino Unido, o que tende a reduzir a liquidez na região.

A analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, prevê que os negócios europeus podem apresentar desempenho inferior aos pares americanos nos próximos dias. Segundo ela, dois fatores tendem a limitar o ímpeto no Velho Continente: "a falta de progresso na frente ucraniana e a probabilidade de que a rotação de ações de tecnologia pare, enquanto custos de empréstimos mais baixos apoiam as valuations de ações de crescimento".

Ontem, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, descartou reunião iminente entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky. Moscou acusou Kiev de promover ataques a drones que provocaram incêndio em uma usina nuclear na região de Kursk.

No final de semana, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, lembrou que a inflação caiu "drasticamente" na zona do euro e defendeu a independência de BCs, mas não enviou sinais sobre juros.

Na Alemanha, o índice de sentimento das empresas subiu mais que o esperado em agosto, conforme informou o instituto alemão Ifo hoje. O indicador, porém, inspirou reação marginal nas mesas de operações.

Em Amsterdam, a ação da gigante holandesa de café e chá JDE Peet disparava 17,62%, após anúncio de acordo de venda para a americana Keurig Dr Pepper. Por outro lado, Orsted despencava 15,88% na Dinamarca, após sua subsidiária nos EUA receber ordens para interromper os trabalhos em um projeto eólico de offshore em Rhode Island.

Entre as demais praças, no horário citado acima, a Bolsa de Frankfurt caía 0,39%, Paris perdia 0,57% e Lisboa cedia 0,89%. Exceção, Milão avançava 0,10%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1697 e a libra baixava a US$ 1,3498.

Contato: andre.marinho@estadao.com

