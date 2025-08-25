Bolsas da Europa fecham em baixa, após euforia com Fed, com cautela pela Ucrânia em foco

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta segunda-feira, 25, após o otimismo da última sessão, quando avançaram apoiadas pelas perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Nesta semana, as atenções se voltam para cautela com as negociações para a guerra da Ucrânia, com as reuniões até o momento não apresentando sinalizações claras de progressos para a resolução do conflito. Em Londres,um feriado bancário manteve os mercados fechados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,44%, a 558,82 pontos. Em Frankfurt o DAX caiu 0,42%, a 24.261,59 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,59%, a 7.843,04 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,19%, a 43.227,70 pontos. As cotações são preliminares.

A analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, prevê que os negócios europeus podem apresentar desempenho inferior aos pares americanos nos próximos dias, especialmente com "a falta de progresso na frente ucraniana e a probabilidade de que a rotação de ações de tecnologia pare, enquanto custos de empréstimos mais baixos apoiam as valuations de ações de crescimento".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou que realizará uma série de reuniões com parceiros americanos nesta semana para desenvolver um plano básico de garantias de segurança. Zelenski afirmou que se encontrará com o enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, para discutir um possível encontro com sua contraparte russa, o presidente Vladimir Putin.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ao ser questionada sobre os cortes de juros realizados pelo BC da zona do euro ressaltou que as decisões foram tomadas com base em dados econômicos. "O que fizemos foi impulsionado pelos dados. Devemos nos ater ao mandato, que no nosso caso é a estabilidade de preços", acrescentou.

Para Lagarde, o discurso do presidente Fed, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, foi "muito equilibrado". Enquanto isso, na Alemanha, o índice de sentimento das empresas subiu mais que o esperado em agosto.

Em Amsterdam, a ação da empresa de café e chá JDE Peet disparou 17,41%, após anúncio de acordo de venda para a americana Keurig Dr Pepper.

Por outro lado, Orsted despencou 16,35% em Copenhague, após sua subsidiária nos EUA receber ordens para interromper os trabalhos em um projeto eólico de offshore em Rhode Island.

Em Estocolmo, a Saab subiu 3,24% após anunciar que fornecerá quatro caças Gripen para a Tailândia.

Em Frankfurt, as ações da Puma dispararam 15,96% depois que a Bloomberg informou que a holding da família francesa Pinault está avaliando opções para sua participação de 29% na fabricante de artigos esportivos.

Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,85%, a 15.265,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,79%, a 7.917,15 pontos.