Bolsa Família 2025: veja calendário completo de pagamentos em setembro

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro já têm datas definidas, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), que aparece no cartão do beneficiário, e os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção é em dezembro, quando o calendário é adiantado para que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de repasse do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Condições para manter o Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, os beneficiários devem cumprir algumas regras ligadas à saúde e à educação:

assegurar que crianças e jovens de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o desenvolvimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação atualizada, de acordo com o Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou vacinas em atraso — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é importante estar atento às obrigações para evitar bloqueios nos pagamentos.