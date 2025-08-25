Topo

Notícias

BC anuncia leilões de swaps vincendos em outubro

25/08/2025 19h33

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central informou nesta segunda-feira que a partir de 2 de setembro dará início a leilões para rolagem de contratos de swap cambial que expiram em 1º de outubro de 2025.

A autarquia informou que, como de costume, os lotes ofertados poderão ser alterados a cada dia e que as propostas acatadas podem eventualmente ser inferiores à oferta, a depender das condições de demanda.

Segundo o BC, as condições de cada leilão serão divulgadas "oportunamente"

No swap cambial tradicional, o título paga ao comprador a variação da taxa de câmbio acrescida de uma taxa de juros. Em troca, o BC recebe a variação da taxa Selic. A operação funciona como uma injeção de dólares no mercado futuro.

(Por Victor Borges)

