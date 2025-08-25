Balança comercial tem superávit de US$ 1,740 bilhão na 4ª semana de agosto

Brasília, 25 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,740 bilhão na quarta semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 25, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,439 bilhões e importações de US$ 4,765 bilhões. O superávit acumulado no mês de agosto é de US$ 4,765 bilhões. No ano, o superávit soma um total de US$ 41,748 bilhões.Até a quarta semana de agosto, comparado ao mesmo período de agosto de 2024, as exportações cresceram 9,2% e somaram US$ 22,823 bilhões. O resultado se deu devido a um crescimento de 13,5% em Agropecuária, que somou US$ 5,083 bilhões; crescimento de 13,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 5,393 bilhões e, por fim, crescimento de 5,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,211 bilhões. As importações também cresceram 2,5% nas primeiras quatro semanas de agosto e totalizaram US$ 18,058 bilhões na mesma comparação, com alta de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 330 milhões; crescimento de 7,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,089 bilhão e, por fim, crescimento de 2,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,531 bilhões.