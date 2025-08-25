Auxílio Gás de agosto: pagamentos vão até dia 29; veja cronograma completo

O Auxílio Gás voltou a ser disponibilizado pelo governo federal neste mês de agosto. O benefício é concedido a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta etapa, os depósitos tiveram início na segunda-feira, 18 de agosto, e se estendem até 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa destinado a aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único de programas sociais do governo. O objetivo é reduzir os gastos com o gás de cozinha em residências de baixa renda.

O valor do benefício corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa da família precisa ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas sociais também estão incluídas entre os elegíveis.

Os créditos são depositados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser retirado em até 120 dias após a liberação.