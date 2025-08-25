Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Quatro jornalistas morreram em um ataque israelense a um hospital de Khan Yunis, na Faixa de Gaza, hoje.

O que aconteceu

Repórteres estão entre as 15 pessoas mortas em dois ataques na manhã de hoje. O ataque atingiu o hospital Naser e também matou um membro da Defesa Civil, segundo as autoridades palestinas.

Todos os jornalistas mortos foram identificados e trabalhavam reportando a guerra em Gaza para jornais internacionais. Eles são Hossam al-Masri, da agência Reuters; Mohammed Salama, do canal Al Jazeera, Miriam Abu Daqa, freelancer que trabalhava com a Associated Press, e Moz Abu Taha, do canal americano NBC.

Outro repórter da Reuters também ficou ferido. A informação foi confirmada pela própria agência de notícias, que não detalhou a extensão dos ferimentos de Hatem Khaled.

Exército de Israel não comentou sobre o ataque até o momento. Ao jornal Times of Israel, uma fonte militar disse que o bombardeio não foi cometido pela Força Aérea.

Mortes acontecem duas semanas após cinco repórteres da Al Jazeera serem mortos em um ataque na Cidade de Gaza. Na ocasião, o governo de Israel alegou que um deles era "membro do Hamas".

Desde 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou, 186 jornalistas morreram em Gaza. Segundo o Comitê de Proteção a Jornalistas, 178 desses mortos foram vítimas de ataques israelenses.