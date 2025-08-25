Topo

Notícias

Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Membro da Defesa Civil aparece ferido após ataque a hospital em Khan Yunis - Photo by AFP
Membro da Defesa Civil aparece ferido após ataque a hospital em Khan Yunis Imagem: Photo by AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 07h19

Quatro jornalistas morreram em um ataque israelense a um hospital de Khan Yunis, na Faixa de Gaza, hoje.

O que aconteceu

Repórteres estão entre as 15 pessoas mortas em dois ataques na manhã de hoje. O ataque atingiu o hospital Naser e também matou um membro da Defesa Civil, segundo as autoridades palestinas.

Relacionadas

Pentágono impediu Ucrânia de atacar a Rússia com mísseis, diz jornal

Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico de doença venosa

Consulado alerta brasileiros sobre nova polícia de imigração em Portugal

Todos os jornalistas mortos foram identificados e trabalhavam reportando a guerra em Gaza para jornais internacionais. Eles são Hossam al-Masri, da agência Reuters; Mohammed Salama, do canal Al Jazeera, Miriam Abu Daqa, freelancer que trabalhava com a Associated Press, e Moz Abu Taha, do canal americano NBC.

Outro repórter da Reuters também ficou ferido. A informação foi confirmada pela própria agência de notícias, que não detalhou a extensão dos ferimentos de Hatem Khaled.

Exército de Israel não comentou sobre o ataque até o momento. Ao jornal Times of Israel, uma fonte militar disse que o bombardeio não foi cometido pela Força Aérea.

Mortes acontecem duas semanas após cinco repórteres da Al Jazeera serem mortos em um ataque na Cidade de Gaza. Na ocasião, o governo de Israel alegou que um deles era "membro do Hamas".

Desde 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou, 186 jornalistas morreram em Gaza. Segundo o Comitê de Proteção a Jornalistas, 178 desses mortos foram vítimas de ataques israelenses.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Escolas na Dinamarca vão permitir que alunos usem IA nas provas de inglês

EUA suspende licença de venda de vacina contra chikungunya por efeitos colaterais 'graves'

Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

EUA sócio da Intel: boa estratégia ou intervenção indevida?

China intensifica uso de carvão para gerar energia apesar do avanço das fontes renováveis

Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

França: projeto de orçamento que prevê corte de dois feriados mobiliza oposição

Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital