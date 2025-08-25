Topo

Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza

25/08/2025 09h21

A Associação da Imprensa Estrangeira exigiu uma "explicação imediata" do Exército israelense e do gabinete do primeiro-ministro nesta segunda-feira (25), após o ataque a um hospital em Gaza que matou cinco jornalistas. 

"Exigimos uma explicação imediata das Forças de Defesa de Israel e do gabinete do primeiro-ministro. Exigimos que Israel cesse de uma vez por todas sua prática abominável de atacar jornalistas", afirmou o grupo em um comunicado.

