Ascensão meteórica de João Fonseca continua com sua primeira vitória no US Open

25/08/2025 18h28

Por Janina Nuno Rios

NOVA YORK (Reuters) - A sensação adolescente João Fonseca conquistou sua primeira vitória na chave principal do Aberto dos Estados Unidos nesta segunda-feira, derrotando o sérvio Miomir Kecmanovic na rodada de abertura para estender uma temporada dos sonhos marcada por atuações de destaque em todos os torneios importantes.

O brasileiro de 19 anos, que venceu sua partida de estreia em cada um de seus debuts em Grand Slam neste ano, empolgou o público do Grandstand em Flushing Meadows e venceu por 7-6(3) 7-6(5) 6-3, apesar de ter tido crises de vômito e tontura.

"É meu primeiro ano jogando todos esses grandes torneios. Minha primeira vez jogando a chave principal do US Open. Estou simplesmente adorando a carreira no circuito", disse Fonseca.

"Estou muito feliz jogando cada torneio. Estou descobrindo novos lugares, novos países. Estou me divertindo muito. Sei que é muita expectativa e pressão aos 19 anos, mas estou adorando fazer o que amo."

"Ter todo o apoio de todos os brasileiros, um país que eu amo. É realmente uma honra. Vou continuar vivendo esse sonho."

Fonseca, uma das promessas mais empolgantes do tênis masculino, ficou fora de sua estreia em Grand Slam em Flushing Meadows no ano passado após ser eliminado na terceira rodada do qualificatório.

Desde então, ele subiu para o Top 50 e conquistou seu primeiro título ATP em Buenos Aires no início deste ano.

Ele tentará manter sua boa forma na segunda rodada, ao enfrentar o tcheco Tomas Machac na quarta-feira.

(Reportagem de Janina Nuno Rios em Nova York)

