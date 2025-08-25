Topo

Ancelotti dá descanso a Vini Jr. e Neymar segue fora da Seleção

25/08/2025 15h43

As ausências de Vinícius Júnior e Neymar marcaram a convocação do técnico Carlo Ancelotti, divulgada nesta segunda-feira (25) com várias novidades, para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia.

Havia expectativa sobre o possível retorno de Neymar depois de quase dois anos sem vestir a 'Amarelinha', mas o craque não foi chamado devido a "um pequeno problema" físico, segundo Ancelotti.

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, e o atacante João Pedro, do Chelsea, são as principais caras novas na lista do treinador italiano.

