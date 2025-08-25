Analistas reduzem projeção de inflação este ano a 4,86% e veem expansão menor do PIB, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - A pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira deu continuidade à tendência de redução das expectativas de analistas para a inflação deste ano, mostrando ainda ligeira redução na perspectiva de crescimento da economia brasileira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2025 foi reduzida a 4,86%, de 4,95% antes, na 13ª baixa seguida.

Para 2026 a projeção caiu pela 6ª semana seguida, indo a 4,33%, de 4,40% no levantamento anterior.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O IBGE divulgará na terça-feira os dados de agosto do IPCA-15, com expectativas em pesquisa da Reuters de deflação de 0,23% no mês, após avanço de 0,33% em julho, chegando a uma alta de 4,88% em 12 meses.

Ao mesmo tempo, o Focus mostrou redução das projeções para o crescimento da economia. As estimativas de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) agora estão em 2,18% este ano e 1,86% no próximo, contra 2,21% e 1,87% respectivamente na semana anterior.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve alterações na perspectiva para a taxa básica de juros, com a Selic ainda calculada em 15% ao final de 2025 e em 12,50% no fim de 2026.

(Por Camila Moreira)