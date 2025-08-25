Apple, Garmin, Huawei, Samsung e mais: qual o melhor smartwatch do mercado?

O Guia de Compras UOL analisou 12 smartwatches (relógios inteligentes) para encontrar as melhores opções do mercado, seja para uso diário ou atividades físicas em geral.

Após avaliação detalhada de especialistas e da nossa equipe destacamos: o Garmin Forerunner 165 (melhor para corredores), o Galaxy Watch Ultra (um dos mais tecnológicos) e o Apple Watch Series 10 (boa opção para quem tem iPhone).

A seguir você confere os melhores modelos dentro das categorias: nossas escolhas, melhor para corredores, mais tecnológicos e "baratinhos" (até R$ 300).

Melhores para o Guia de Compras UOL

Huawei Watch GT 5. Vencedor de categoria. É um relógio inteligente completo, com GPS integrado e mais de cem modos de exercício, entre eles corrida, ciclismo, trilha e até e-sports (jogos online). Outros destaques são os índices de saúde coletados, como os momentos em que você despertamos durante o sono e níveis de estresse ao longo do dia. O Watch GT 5 também se diferencia pela duração de bateria, que pode chegar a até duas semanas na versão de 46 mm.

Samsung Galaxy Watch7. Boa opção para quem já tem um celular Samsung. Faz monitoramento de saúde completo, envolvendo dados como batimentos cardíacos, temperatura corporal e pressão arterial, além de dar pontuações para a qualidade do sono e para a sua energia do dia. Monitora mais de cem atividades físicas e inclui o recurso "Rotina de Treino", que usa inteligência artificial para sugerir exercícios. A bateria promete até 40 horas de uso na versão de 44 mm.

Apple Watch Series 10. É um modelo indicado para quem já tem iPhone. Monitora sono, frequência cardíaca, oxigenação do sangue e calorias gastas nos treinos. Inclui a nova detecção de apneia do sono, algo raro em smartwatches, e conta com sensores que identificam quedas ou acidentes, enviando alertas automáticos para contatos de emergência. Tem alto-falantes integrados para fazer ligações ou ouvir músicas direto no pulso, sem fones. A autonomia de bateria fica em torno de 18 horas.

Melhores smartwatches para corredores

Coros Pace 3. Para corredores profissionais. Equipado com GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS, que resultam num rastreamento mais preciso, mesmo em áreas remotas ou florestas densas. Tem um recurso chamado "breadcrumb", que facilita a navegação e evita que você se perca pelos caminhos por onde passa. Outros destaques são: tela clara e fácil de ler mesmo sob o sol, bateria de até 25 dias e integração com plataformas de corrida, como Strava.

Garmin Forerunner 165. Possui 25 perfis de treino, além de integração com aplicativos de corrida e treino. O monitoramento cardíaco e de saúde da Garmin é um dos diferenciais, sinalizando até quanto tempo você precisa esperar até começar a se exercitar de novo. A bateria tem autonomia para até 19 horas de uso contínuo com GPS ativo, ideal para maratonas e ultramaratonas a partir de 50 km. Seu design também é leve e confortável, pesando cerca de 39g.

Polar Pacer. Ideal para corredores iniciantes ou intermediários que buscam simplicidade e eficiência. É leve, pesando cerca de 40g, mas ainda assim promete uma bateria de até 35 horas de uso com GPS e monitoramento cardíaco ativos. Tem testes de desempenho para avaliar o progresso em corrida e caminhada e feedbacks em tempo real, com orientações sobre intensidade.

Outras categorias

