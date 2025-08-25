Topo

ANA declara situação crítica de rios da Amazônia por escassez d'água

25/08/2025 16h35

Vazante

As bacias dos rios Purus e Juruá estão no período de vazante, em que o nível das águas começa a descer, logo após a cheia, fenômeno típico que ocorre entre junho e novembro. Não se trata, portanto, de um período de seca. Mas, ainda assim, os níveis estão muito abaixo da média esperada para esse período do ano.

O período de abrangência da declaração de situação crítica da ANA poderá ser prorrogado, mediante análise técnica, caso persistam as condições de escassez hídrica na bacia. Igualmente, a resolução poderá ser suspensa antes do prazo, caso os níveis dos rios Juruá, Purus e seus afluentes se elevem com a ocorrência de chuvas.

 

 

 

