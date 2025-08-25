Americanas anuncia Fernando Dias Soares como novo diretor-presidente
Por Patricia Vilas Boas
SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Americanas aprovou nesta segunda-feira a eleição de Fernando Dias Soares como novo diretor-presidente da varejista, a partir de 1º de outubro.
Soares, ex-CEO da Domino's Pizza no Brasil, começou na Americanas em setembro do ano passado como vice-presidente de Operações, segundo fato relevante da empresa ao mercado.
O atual diretor-presidente da Americanas, Leonardo Coelho, passará a integrar o Comitê Financeiro da companhia, que está em processo de recuperação judicial.
(Reportagem de Patricia Vilas Boas)