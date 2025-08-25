Topo

Americanas anuncia Fernando Dias Soares como novo diretor-presidente

25/08/2025 18h45

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Americanas aprovou nesta segunda-feira a eleição de Fernando Dias Soares como novo diretor-presidente da varejista, a partir de 1º de outubro.

Soares, ex-CEO da Domino's Pizza no Brasil, começou na Americanas em setembro do ano passado como vice-presidente de Operações, segundo fato relevante da empresa ao mercado.

O atual diretor-presidente da Americanas, Leonardo Coelho, passará a integrar o Comitê Financeiro da companhia, que está em processo de recuperação judicial.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

