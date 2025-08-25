Alívio do pum: veja os truques para diminuir os gases do feijão

Quem nunca comeu um belo prato de feijão e depois ficou com a barriga estufada? O vilão por trás desse incômodo é o fitato, uma substância que atrapalha a digestão e está presente não só no feijão, mas em leguminosas no geral, o que inclui grão-de-bico, soja, ervilha e lentilha.

Para piorar, o grão ainda contém oligossacarídeos, carboidratos que não são totalmente digeridos pelo intestino, dando origem ao processo de fermentação e formação de gases.

A boa notícia é que existe um truque antigo, herdado das cozinhas das avós, capaz de evitar o desconforto: o remolho. Basta deixar o feijão de molho por 12 a 48 horas antes do cozimento. Na hora de preparar, é só descartar a água do molho e cozinhar em água nova. Esse processo elimina boa parte do fitato, deixa o grão mais digerível e reduz o risco de flatulências.

Durante o cozimento, há outro detalhe importante: começar com a panela aberta. Logo sobe uma espuma que pode ser retirada com uma colher. Quando parar de formar espuma, é só tampar a panela e finalizar. Além de diminuir os gases, esse cuidado amolece o grão mais rápido, economizando tempo na cozinha.

Imagem: Joanna Tkaczuk/Getty Images/iStockphoto

Temperos que fazem diferença

O feijão ganha ainda mais pontos quando recebe a ajuda de temperos estratégicos. Alho e louro, por exemplo, não só realçam o sabor como também trazem nutrientes extras. Um truque eficiente é espetar uma folha de louro e um cravo em uma cebola e cozinhar junto com os grãos. Essa combinação, além de aromática, ajuda a reduzir a fermentação e a formação de gases.

Por que algumas pessoas sofrem mais do que outras?

Nem todo mundo reage da mesma forma ao comer feijão. Parte da explicação está na sensibilidade gastrointestinal: há pessoas naturalmente mais propensas a produzir gases.

Outro fator chave é a microbiota intestinal, o conjunto de trilhões de microrganismos que vivem no intestino e participam da digestão.

Essa microbiota muda ao longo da vida, influenciada por fatores como alimentação, hidratação, prática de atividade física e até pelo estresse. Um intestino equilibrado, com diversidade de bactérias benéficas, tende a fermentar menos os alimentos e produzir menos gases. Já um desequilíbrio nesse ecossistema intestinal pode transformar até um simples prato de feijão em um festival de flatulências.

*Com informações de reportagem publicada em 03/07/2025 e 03/08/2012