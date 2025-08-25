Aliado de Motta na Codevasf-PB já foi condenado por fraude em contratação

Novo superintendente da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) na Paraíba, Fred Queiroga Pinto já foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por irregularidades na compra de um carro de som em 2006. A decisão saiu em junho deste ano.

O que aconteceu

Fred foi indicado para o comando da 13ª Superintendência Regional da Codevasf, sediada em João Pessoa. Ele deve assumir o cargo no próximo dia 1º. "Sua nomeação foi precedida da análise de requisitos de formação e experiência e da manifestação de instâncias externas", afirmou a Codevasf ao UOL.

Novo superintendente é filiado ao mesmo partido que Hugo Motta (Republicanos-PB), atual presidente da Câmara. Vice-presidente das Docas da Paraíba desde 2023, Queiroga já foi da diretoria da Empresa Municipal de Limpeza Urbana da Paraíba e secretário de Finanças em Boa Ventura (PB).

Irregularidades que geraram condenação aconteceram no período em que Fred era secretário. De acordo com denúncia apresentada em 2012 pelo Ministério Público da Paraíba, ele e seu pai, o prefeito José Pinto Neto, gastaram em 2005 R$ 15 mil no aluguel de uma Veraneio que servia à prefeitura como carro de som.

Valor do aluguel não foi pago ao dono do veículo, segundo os promotores. A denúncia afirma que o dinheiro foi destinado a uma terceira pessoa, que era dona de uma locadora de carros na cidade. Ainda segundo o Ministério Público, no ano seguinte, em 2006, José fez uma licitação para alugar o mesmo carro por R$ 29,7 mil.

Promotores afirmam que licitação envolveu falsificação de assinaturas e outros problemas. O representante de uma das empresas que supostamente apresentou proposta disse que "jamais esteve" em Boa Ventura. Segundo investigações, o dinheiro da licitação foi desviado para José, que o usou para comprar o carro.

Pai e filho foram condenados pelo caso em primeira e segunda instâncias. As decisões, passíveis de recurso, preveem que eles cumpram penas de prisão de quase dez anos e fiquem impedidos de exercer cargos públicos por cinco anos. Procurados, Motta e a defesa de José e Fred ainda não se manifestaram sobre o caso.

Fred já trabalhou no Congresso

Entre 2013 e 2020, ele foi assessor do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB). Em fevereiro, o parlamentar comemorou nas redes sociais a eleição de Motta para o comando da Câmara. Na ocasião, Carneiro o classificou como um "amigo" e "companheiro".

A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Nos últimos anos, teve sua atuação turbinada por emendas secretas do Congresso e se tornou alvo de suspeitas em relação a uso eleitoral por parte dos parlamentares que mandam o dinheiro.

Motta se reuniu com Lula (PT) na quarta (20). Os dois conversaram por 40 minutos sobre a falha da articulação do governo na escolha do comando da CPMI do INSS, conquistado pela oposição, e outros temas.