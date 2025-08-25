Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

BERLIM (Reuters) - Berlim participará do fornecimento de garantias de segurança para a Ucrânia ao lado de parceiros europeus, mas as negociações estão em um estágio inicial e devem ser moldadas por Kiev, disse o vice-chanceler alemão Lars Klingbeil nesta segunda-feira na capital da Ucrânia.

"O importante é que, no final, haja garantias de segurança que assegurem que a Ucrânia não seja mais atacada e que Putin não ouse mais atacar a Ucrânia", afirmou Klingbeil em sua primeira visita à Ucrânia.

Klingbeil, que também é ministro das Finanças da Alemanha, disse que, para atingir esse objetivo, o Exército ucraniano precisa ser fortalecido e a produção de armas dentro da Ucrânia precisa ser aumentada.

Klingbeil afirmou que a Alemanha "assumirá a responsabilidade" de fornecer garantias de segurança, mas que as decisões não devem ser tomadas "por cima da cabeça dos ucranianos" e que qualquer processo de negociação deve começar com um cessar-fogo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pressionou por um fim rápido da guerra, mas Kiev e seus aliados estão preocupados com a possibilidade de ele tentar forçar um acordo nos termos da Rússia.

"A bola agora está na quadra de Vladimir Putin", disse Klingbeil. "Acredito que ainda temos um longo caminho a percorrer, porque ainda não consigo ver Vladimir Putin mudando de ideia, cedendo repentinamente, querendo realizar conversações de paz reais, sérias e sustentáveis."

(Reportagem de Christian Kraemer e Maria Martinez)