Adcos: "Temos que desenvolver cem fórmulas para chegar a uma que seja boa"

Do UOL, em São Paulo (SP)

25/08/2025 14h00

Ada Mota, fundadora da Adcos, disse que muitas vezes a empresa precisa desenvolver cem fórmulas para conseguir uma que seja boa. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Há fórmulas que, até mais rapidamente, a gente consegue uma fórmula que já seja definitiva. Outras, a gente chega a desenvolver cem fórmulas para conseguir uma que seja boa, porque tem a textura, tem a fragrância, tem a combinação.
Ada Mota, fundadora da Adcos

Escala de laboratório. "A gente mantém por um tempo de estabilidade acelerada, põe no congelador, põe em uma estufa 45. Há toda uma condição de estudo para que a gente possa garantir que o produto realmente é eficaz. A partir daí, a gente faz um lote pequeno no laboratório, para toda a parte de controle e análise de qualidade", diz. Segundo Ada, o tempo médio para desenvolver uma fórmula é de 1 ano e meio.

A Adcos é uma marca brasileira de dermocosméticos. Foi criada em 1993, em Vitória (ES). A empresa tem como foco as categorias de fotoproteção e anti-idade e um portfólio com cerca de 200 produtos. São mais de 160 lojas e distribuição de seus produtos em cerca de 6.000 pontos de venda em farmácias.

