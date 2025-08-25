Topo

Ações europeias recuam após alta induzida por Powell, JDE Peet's avança

25/08/2025 13h53

Por Sruthi Shankar e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta segunda-feira, devolvendo os ganhos de sexta-feira devido ao otimismo em torno do afrouxamento da política monetária dos Estados Unidos, enquanto a JDE Peet's disparou com um acordo de compra.

Os mercados europeus ficaram sob pressão após a alta de sexta-feira, quando o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, apontou para um possível corte na taxa de juros no próximo mês, citando riscos crescentes para o mercado de trabalho.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,4%, em seu pior dia em mais de três semanas, mas ficou a cerca de 1% de suas máximas recordes.

"Powell realmente não mudou a narrativa tanto quanto o mercado dos EUA retratou, mas a Europa definitivamente fez parte da festa global na sexta-feira", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers, acrescentando que os investidores realizaram algum lucro nesta segunda-feira.

As ações de construção e materiais foram as que mais pesaram no índice, com a Nibe Industrier caindo 7,9%.

A JDE Peet's, por sua vez, atingiu um pico de quase três anos disparou 17,5% depois que a Keurig Dr Pepper fechou um acordo para comprar a empresa por 15,7 bilhões de euros em dinheiro.

Em LONDRES, o índice Financial Times permaneceu fechado.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,37%, a 24.273,12 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,59%, a 7.843,04 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,19%, a 43.227,70 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,85%, a 15.265,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,79%, a 7.917,15 pontos.

(Reportagem de Sruthi Shankar, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta em Bengaluru)

Notícias

