Ações da sueca Saab sobem após anúncio de que fornecerá caças Gripen para a Tailândia

São Paulo

25/08/2025 16h18

A empresa aeroespacial sueca Saab assinou nesta segunda-feira, 25, um contrato com o pedido de quatro caças Gripen E/F da FMV para a Tailândia. O valor do pedido é de aproximadamente 5,3 bilhões de coroas suecas (US$ 530 milhões) e as entregas ocorrerão entre 2025 e 2030. Em comunicado, a companhia afirmou que também assinou um contrato com a Força Aérea Real Tailandesa para fornecer um pacote de compensação de longo prazo à Tailândia, como parte do plano de aquisição, o que incluirá transferência significativa de tecnologia de defesa e cooperação industrial, além de novos investimentos em setores da economia nacional.

"Damos as boas-vindas à Tailândia como o mais novo cliente do Gripen E/F. A Tailândia já é uma usuária consolidada do Gripen e conhece bem os pontos fortes que ele traz para as Forças Armadas Reais Tailandesas. A Tailândia escolheu o caça mais moderno do mercado para construir sua próxima geração de capacidades estratégicas e independentes", afirma Micael Johansson, presidente e CEO da Saab.

Em Estocolmo, as ações da Saab avançaram 3,24%.

