Ross da vida real? Noivo chama futura esposa pelo nome da ex antes do 'sim'

Um casamento em Bedfordshire, na Inglaterra, ganhou repercussão nas redes sociais por um motivo inusitado. Durante os votos, o noivo chamou a noiva pelo nome da ex-namorada e deixou todos os presentes surpresos.

O que aconteceu

Andrew Fildes, 51 anos, e Rebecca Fildes, 46, oficializaram a união em outubro de 2023. O casal já estava junto havia seis anos. Mas a cerimônia ficou marcada por um deslize. Nervoso, Andrew acabou chamando Rebecca de "Sarah", nome da ex-namorada com quem se relacionou por 15 anos.

Rebecca registrou a cena em vídeo e publicou no TikTok. Na legenda, escreveu: "Quando seu novo marido te chama pelo nome da ex-namorada". O vídeo já soma mais de 52 mil visualizações.

Apesar do constrangimento, a noiva reagiu com bom humor. "Fiquei surpresa que ele disse isso. Não era o ideal ouvir o nome da ex, mas felizmente achei graça e continuamos casados", disse Rebecca ao jornal britânico Daily Mail.

Andrew explicou o erro. "É o pior pesadelo falar o nome da minha ex, mas para ser justo é o segundo nome da Rebecca, então acabei confundindo tudo quando estava falando", contou. Ele descreveu o momento como um "Ross e Rachel da vida real", em referência à famosa cena da série Friends.

O noivo ainda lembrou que não percebeu o erro de imediato. "Eu só tremia e suava, queria apenas passar logo pela cerimônia. Nem percebi quando disse isso. Rebecca só me olhou e pensei: 'o que eu disse de errado?'. Então ela me corrigiu".

Rebecca reforçou que não viu maldade na situação. "Acho que, de tão nervoso, ele acabou pegando a parte 'Sarah' do meu nome. Foi uma memória marcante, mas não do jeito que alguém gostaria", afirmou.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, o episódio gerou opiniões divididas. Alguns internautas encararam o deslize como algo imperdoável. "Eu não riria ao ouvir o nome da ex-namorada dele... Eu cancelaria o casamento, isso é um grande sinal de alerta", escreveu uma usuária. Outra acrescentou: "Ah não, isso é horrível. Eu teria ficado muito chateada."

Por outro lado, houve quem preferisse minimizar a situação, lembrando que Sarah é o nome do meio de Rebecca. "Ele só parecia nervoso e estava tentando repetir o que o celebrante dizia. Ele apenas confundiu o primeiro nome com o nome do meio dela. A ex dele só acabou tendo o mesmo nome que o nome do meio dela", comentou um usuário. Outro reforçou: "Acho que ele realmente cometeu um erro, porque Sarah faz parte do nome dela. É apenas coincidência que a ex dele também tenha o nome Sarah."

Entre críticas e defesas, Rebecca mantém o bom humor e segue rindo da situação. "Eu sempre digo que ele me deve um casamento de verdade agora, onde acerte meu nome", completou.