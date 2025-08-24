Topo

Villarreal goleia Girona (5-0) e assume liderança provisória do Espanhol

24/08/2025 18h20

O Villarreal assumiu provisoriamente a liderança do campeonato espanhol neste domingo (24) ao golear o Girona por 5 a 0 em La Cerámica, pela segunda rodada, enquanto Real Sociedad e Espanyol empataram por 2 a 2 em Anoeta. 

O clube de Castellón continua em boa fase e atualmente supera na tabela o Barcelona, que venceu sua segunda partida de LaLiga no sábado, contra o Levante (3 a 2) e também têm seis pontos, mas um saldo de gols inferior ao do 'Submarino Amarelo' (+7 contra +4). 

Os jogadores comandados pelo técnico Marcelino atropelaram o Girona com três gols do canadense Tajon Buchanan (16', 28' e 64') e gols do marfinense Nicolas Pepe (7') e Rafa Marín (25'). 

Buchanan é o segundo jogador canadense a marcar um hat-trick nas cinco principais ligas da Europa neste século, depois de Jonathan David, do Lille, na Ligue 1 (três vezes), de acordo com a empresa de estatísticas Opta. 

Em San Sebastián, a Real Sociedad conseguiu empatar com o Espanyol após estar perdendo por 2 a 0. 

Pere Milla (10') e Javi Puado (45'+1) de pênalti colocaram os 'Pericos' na frente, mas no segundo tempo Ander Barrenetxea (61') e o islandês Orri Óskarsson (69') deixaram tudo igual.

Na primeira partida do dia, o Osasuna garantiu sua primeira vitória no campeonato ao derrotar o Valencia por 1 a 0, com um gol do croata Ante Budimir (10'). 

