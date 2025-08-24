Vietnã vai evacuar 300 mil pessoas devido a tufão Kajiki

O Vietnã anunciou neste domingo (24) a retirada de mais de 325.500 pessoas de cinco províncias costeiras e cancelou mais de 10 voos nacionais diante da aproximação do tufão Kajiki, previsto para atingir a costa leste do país na segunda-feira.

Escolas e prédios públicos foram transformados em abrigos temporários. Companhias aéreas como Vietnam Airlines e Vietjet cancelaram mais de dez voos.

As autoridades do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente alertaram que "a situação é extremamente perigosa e insegura para veículos ou estruturas como barcos turísticos ou de pesca, e instalações de aquicultura".

O Kajiki avança lentamente pela costa sul da China, com ventos de até 167 km/h, segundo o Centro Conjunto de Alerta de Tufões, e deve se intensificar.

Chuvas torrenciais são esperadas nas províncias de Ha Tinh e Nghe An entre segunda e terça-feira. Ventos fortes podem afetar usinas elétricas, transporte e setores industriais.

Este é a quinta tempestade tropical a atingir o Vietnã em 2025. Nos primeiros sete meses do ano, mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram em desastres naturais, com perdas econômicas de 21 milhões de dólares (cerca de 115,5 milhões de reais).

Na China, a ilha de Hainan elevou o alerta ao nível máximo, evacuou 20.000 moradores e fechou áreas comerciais em Sanya.

