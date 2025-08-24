Vietnã planeja retirada em massa da população com intensificação do tufão Kajiki

Por Khanh Vu e Ethan Wang

HANÓI/PEQUIM (Reuters) - O Vietnã anunciou planos para retirar mais de meio milhão de pessoas e ordenou que os barcos permanecessem em terra, enquanto a cidade de Sanya, no sul da China, fechou negócios e transporte público no domingo, enquanto ambos se preparavam para a intensificação do Tufão Kajiki.

A previsão é de que a tempestade "passe" pela costa sul da província insular de Hainan, na China, a partir da noite de domingo, antes de seguir para o Vietnã, informou o Centro Meteorológico Nacional da China.

Às 06h (horário de Brasília), a tempestade ganhou força, com ventos atingindo 166 km/h (103 mph), de acordo com a agência nacional de previsão do tempo do Vietnã.

É provável que se fortaleça ainda mais, com ventos de até 180 km/h, disse o meteorologista da China.

Autoridades do Vietnã planejam evacuar mais de 586.000 pessoas das províncias centrais de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Danang, onde o tufão deve atingir o continente na manhã de segunda-feira, informou a mídia estatal.

Pessoas no caminho projetado não devem sair depois das 11h (horário de Brasília) de domingo, e soldados estão de prontidão para ajudar, disse o governo.

Sete províncias costeiras do Vietnã proibiram os barcos de deixarem a costa na manhã de domingo, informou o jornal Tien Phong.

A Vietnam Airlines cancelou pelo menos 22 voos de e para cidades centrais no domingo e na segunda-feira. A Vietjet Aviation informou que estava cancelando ou atrasando voos, mas não forneceu detalhes.

"PIORES CENÁRIOS"

Sanya, na China, conhecida por resorts à beira-mar e praias arenosas, fechou atrações turísticas e negócios e suspendeu o transporte público.

A agência meteorológica da China prevê fortes chuvas e ventos fortes em Hainan e nas províncias vizinhas de Guangdong e na região de Guangxi, com áreas em Hainan programadas para receber até 320 mm de chuva de domingo a segunda-feira.

Sanya emitiu um alerta vermelho de tufão na manhã de domingo -- o mais alto no sistema de alerta codificado por cores da China -- e elevou sua resposta de emergência ao nível mais severo, de acordo com publicações na conta WeChat do governo local.

Autoridades da cidade convocaram uma reunião na noite de sábado, pedindo preparativos para os "piores cenários", disse o governo.

Todas as aulas e obras foram suspensas, e shopping centers, restaurantes e supermercados foram fechados a partir de domingo. As embarcações receberam ordens para interromper a operação nas águas de Sanya.

O governo vietnamita comparou a força do Kajiki à do Yagi, que atingiu o país há menos de um ano, matando cerca de 300 pessoas e causando US$ 3,3 bilhões em danos materiais.

(Reportagem de Ethan Wang e Ryan Woo em Pequim e Khanh Vu in Hanoi)